    • 6 de julio de 2026 - 10:28

    Confirmaron qué pasará con el viernes 10 de julio, ¿será feriado puente o día no laborable?

    Frente a la especulación sobre la posibilidad de un fin de semana largo de cuatro días, el Gobierno Nacional confirmó su decisión.

    Calendario.-
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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la llegada del feriado del 9 de julio, muchas personas se preguntan si el viernes 10 también será una jornada de descanso. La respuesta es no: no se trata de un feriado nacional, sino de un día no laborable con fines turísticos, por lo que su alcance será diferente según el ámbito de trabajo.

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    El jueves 9 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia, será un feriado nacional inamovible. En cambio, el viernes 10 fue incorporado al calendario oficial como uno de los días no laborables con fines turísticos definidos por el Gobierno nacional para 2026, con el objetivo de promover el turismo interno y generar fines de semana largos.

    La principal diferencia radica en que, mientras el feriado nacional es de cumplimiento obligatorio, el día no laborable queda sujeto a la decisión del empleador en el sector privado. Es decir, cada empresa podrá definir si otorga o no la jornada libre a sus trabajadores.

    Además, si un empleado presta servicios durante un feriado nacional, la legislación establece que debe percibir el pago correspondiente a un feriado trabajado. En cambio, si trabaja un día no laborable, como el viernes 10 de julio, cobrará su salario habitual, sin recargo adicional.

    En la administración pública nacional, en tanto, el viernes 10 será una jornada no laborable, por lo que los empleados estatales tendrán un fin de semana largo de cuatro días, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

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