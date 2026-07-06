Murió Emilia, la bebé sanjuanina de 4 meses que esperaba una cirugía cardíaca en Buenos Aires

La bebé permanecía internada desde su nacimiento y aguardaba una medicación indispensable para poder ser operada del corazón.

La historia de lucha de Emilia, la bebé sanjuanina de apenas 4 meses que permanecía internada desde su nacimiento por un complejo cuadro de salud, tuvo un desenlace que conmocionó a San Juan. La pequeña falleció el viernes en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde recibía tratamiento especializado mientras esperaba una cirugía cardíaca.

La noticia fue confirmada por su mamá, Mariana López, a través de un mensaje en el que relató que la niña peleó por su vida hasta el final. Según explicó, durante los últimos días su estado se había agravado y el daño pulmonar terminó siendo irreversible.

Emilia había sido derivada a Buenos Aires a mediados de mayo luego de pasar sus primeros meses internada en un sanatorio de San Juan. La bebé había nacido con una cardiopatía congénita, hipertensión pulmonar, síndrome de Down y otras complicaciones de salud que requerían atención de alta complejidad.

En las semanas previas a su fallecimiento, la familia esperaba la autorización de una medicación clave para controlar la hipertensión pulmonar, tratamiento que los médicos consideraban indispensable antes de realizar la intervención cardíaca. Mientras tanto, los especialistas también seguían de cerca una afección intestinal que complicaba aún más su cuadro clínico.

La situación de Emilia despertó una gran muestra de solidaridad entre los sanjuaninos. Durante su internación, familiares, amigos y vecinos impulsaron campañas para colaborar con los gastos que demandaba la permanencia de sus padres en Buenos Aires, donde la acompañaron de manera ininterrumpida. Su padre incluso trabajaba como conductor de una aplicación de viajes para afrontar los costos de la estadía.