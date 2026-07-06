En 9 de Julio habrá actividades durante toda la semana para celebrar el Día de la Independencia

El municipio de 9 de Julio organizó desde un operativo sanitario hasta una noche de gala y desfile cívico-militar.

En 9 de Julio celebrarán el Día de la Independencia con una gran desfile cívico-militar.

En 9 de Julio quieren celebrar el Día de la Independencia a lo grande. El intendente Daniel Banega, presentó oficialmente el programa de actividades para una semana cargada de historia, cultura, identidad y encuentro comunitario para conmemorar este fecha patria junto a todos los vecinos.

Como departamento homónimo de una de las fechas más trascendentes de la historia del país, 9 de Julio vive esta celebración de una manera muy especial. Cada año, miles de vecinos hacen propia esta fiesta que ya forma parte de la identidad departamental y que representa el orgullo de ser uno de los tres municipio argentinos que lleva el nombre de la fecha patria más importante de nuestro país. Por ello, el municipio invita a toda la comunidad a participar de cada una de las actividades organizadas para compartir en familia una verdadera fiesta popular.

Los festejos centrales en 9 de Julio Si bien habrá actividades durante toda esta semana, los actos centrales de la conmemoración de este hecho histórico serán el 8 y 9 de julio. La programación comenzará el miércoles 8 de julio, desde las 20,30, con la tradicional Noche de Gala Patria, que se desarrollará en el Polideportivo de Las Chacritas. La velada contará con locro patrio, la participación de músicos locales, academias de danza y la actuación especial del grupo Tres Para el Canto, en una noche destinada a recibir el Día de la Independencia.

Ya en la jornada del 9 de Julio, el departamento vivirá uno de los momentos más emotivos de la celebración. A las 00:00, en el marco de la Vigilia Patria, se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino, una iniciativa que la Municipalidad ha puesto también a disposición de los distintos medios de comunicación para que, de manera simultánea, toda la comunidad pueda unirse en un mismo canto.

Posteriormente, desde las 14,30, se celebrará el tradicional Tedeum, para dar paso, a las 15 al Gran Desfile Cívico Militar, considerado el acontecimiento central de los festejos.