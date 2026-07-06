En 9 de Julio habrá actividades durante toda la semana para celebrar el Día de la Independencia

En 9 de Julio quieren celebrar el Día de la Independencia a lo grande. El intendente Daniel Banega, presentó oficialmente el programa de actividades para una semana cargada de historia, cultura, identidad y encuentro comunitario para conmemorar este fecha patria junto a todos los vecinos.
Como departamento homónimo de una de las fechas más trascendentes de la historia del país, 9 de Julio vive esta celebración de una manera muy especial. Cada año, miles de vecinos hacen propia esta fiesta que ya forma parte de la identidad departamental y que representa el orgullo de ser uno de los tres municipio argentinos que lleva el nombre de la fecha patria más importante de nuestro país. Por ello, el municipio invita a toda la comunidad a participar de cada una de las actividades organizadas para compartir en familia una verdadera fiesta popular.
Los festejos centrales en 9 de Julio
Si bien habrá actividades durante toda esta semana, los actos centrales de la conmemoración de este hecho histórico serán el 8 y 9 de julio. La programación comenzará el miércoles 8 de julio, desde las 20,30, con la tradicional Noche de Gala Patria, que se desarrollará en el Polideportivo de Las Chacritas. La velada contará con locro patrio, la participación de músicos locales, academias de danza y la actuación especial del grupo Tres Para el Canto, en una noche destinada a recibir el Día de la Independencia.
Ya en la jornada del 9 de Julio, el departamento vivirá uno de los momentos más emotivos de la celebración. A las 00:00, en el marco de la Vigilia Patria, se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino, una iniciativa que la Municipalidad ha puesto también a disposición de los distintos medios de comunicación para que, de manera simultánea, toda la comunidad pueda unirse en un mismo canto.
Posteriormente, desde las 14,30, se celebrará el tradicional Tedeum, para dar paso, a las 15 al Gran Desfile Cívico Militar, considerado el acontecimiento central de los festejos.
Un desfile con amplia participación
Del desfile participarán el RIM 22, Fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, agrupaciones de Veteranos de Malvinas, clubes de autos antiguos, instituciones educativas de todos los niveles, escuelas deportivas, escuelas municipales, centros de jubilados, empleados municipales, academias, instituciones intermedias y una gran cantidad de organizaciones sociales que, año tras año, acompañan esta verdadera fiesta del pueblo.
La jornada concluirá con un gran cierre artístico y un espectáculo musical, coronando una celebración que reunirá a miles de vecinos y visitantes.
Más obras y actividades por el 9 de Julio
Las actividades en el marco de esta celebración patria arrancaron ayer con un festival gaucho y continuarán hasta el sábado 11 de julio.
- Lunes 6 de julio: operativo sanitario de atención ginecológica en el CIC La Majadita, desde las 9, junto a Sanatorio Argentino.
- Martes 7 de julio: inauguración del nuevo portal de ingreso de La Majadita, a las 19.
- Miércoles 8 de julio: noche de gala patria en el Polideportivo Las Chacritas, desde las 20,30.
- Jueves 9 de julio: a las 14,30 Tedeum y a las 15 desfile cívico-militar con el gran cierre musical.
- Sábado 11 de julio: la Asociación de Drift Callejero presenta show automovilístico y sorteos
"Nuestro departamento tiene el enorme privilegio y la responsabilidad de llevar el nombre de la fecha más importante de nuestra historia. Por eso queremos que esta celebración vuelva a ser la gran fiesta del pueblo, donde nuestras familias, nuestras instituciones y cada vecino puedan reencontrarse para homenajear a la Patria’, dijo Banega.