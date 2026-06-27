Violento vuelco en 9 de Julio: cinco jóvenes quedaron atrapados y fueron hospitalizadas

El siniestro ocurrió sobre calle Zapata, entre calle 8 y Ruta 155. Un Volkswagen Gol volcó sin la participación de otros vehículos y fue necesario un amplio operativo de Bomberos y ambulancias para rescatar a los ocupantes.

Un impactante siniestro vial ocurrido en el departamento 9 de Julio dejó como saldo cinco personas heridas, todas ocupantes de un automóvil que volcó cuando circulaba por calle Zapata, entre calle 8 y Ruta 155. El hecho, cuyas causas aún son materia de investigación, movilizó a efectivos policiales, Bomberos y personal sanitario.

De acuerdo con la información judicial, el accidente fue reportado a través de un llamado de emergencia que alertó sobre un vehículo volcado. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un Volkswagen Gol gris dado vuelta, con sus cinco ocupantes atrapados en el interior del habitáculo. La escena también congregó a numerosos vecinos y personas que transitaban por la zona. También, debido a la complejidad del rescate, se requirió la intervención de una dotación de Bomberos del Cuartel Central, cuyos efectivos trabajaron para liberar a las víctimas de entre los hierros del automóvil.

Quiénes iban en el vehículo que volcó El vehículo era conducido por Kevin Alfredo Videla Funes, de 27 años, domiciliado en el barrio Felipe Cobas. Lo acompañaban Mauricio Calleja (34), de La Puntilla; Analia Castro (25), del departamento San Martín; Marcos Angulo, vecino del barrio Las Moritas; y Cintia Riveros (22), domiciliada en Caucete.

Tras ser rescatados, los cinco heridos recibieron las primeras asistencias en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Para el operativo sanitario fue necesaria la participación de cinco ambulancias del servicio de emergencias 107.

Mientras tanto, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes con el objetivo de establecer qué provocó el despiste y posterior vuelco del automóvil.