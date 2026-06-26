    • 26 de junio de 2026 - 22:02

    Boqueteros se llevaron una caja fuerte con $20 millones de un supermercado en Media Agua

    Los delincuentes ingresaron tras forzar una ventana y escaparon con una caja fuerte que contenía alrededor de 20 millones de pesos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un millonario robo sacudió a la localidad de Media Agua, en el departamento Sarmiento, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada del viernes a un supermercado y escaparon con una caja fuerte que contenía alrededor de 20 millones de pesos en efectivo.

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    El hecho se registró en el Supermercado Gálvez, ubicado sobre calle Barboza. De acuerdo con la denuncia radicada por el propietario del comercio, los ladrones accedieron al edificio tras violentar una de las ventanas y, una vez en el interior, fueron directamente hacia el sitio donde se encontraba la caja fuerte.

    Los delincuentes lograron retirar el pesado elemento con el dinero y huyeron sin ser detectados, aprovechando que el local permanecía cerrado y no había personas en su interior al momento del robo. También se llevaron bebidas alcohólicas.

    Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que se trató de un golpe cuidadosamente planificado. El accionar de los autores y el hecho de que fueran directamente hacia la caja fuerte hacen presumir que conocían la distribución del comercio y que actuaron con rapidez para evitar ser descubiertos.

    Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron una serie de medidas para tratar de identificar a los responsables. Entre las diligencias se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el levantamiento de posibles rastros y la toma de testimonios que puedan aportar datos sobre el millonario golpe.

    La investigación quedó a cargo de la Seccional 8ª de Sarmiento, que continúa trabajando para esclarecer el hecho, dar con los autores y recuperar el dinero sustraído. Por el momento, no hay personas detenidas.

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