Confirmaron el procesamiento de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por evasión de impuestos en la AFA

La Cámara en lo Penal Económico confirmó este viernes los procesamientos de Claudio "Chiqui" Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y del tesorero Pablo Ariel Toviggino , en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social . El tribunal también ratificó el procesamiento de la propia AFA.

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La investigación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y sostiene que la entidad habría retenido y no transferido dentro de los plazos legales más de 19.000 millones de pesos correspondientes a impuestos y aportes patronales.

La resolución fue firmada por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio , quienes confirmaron el fallo dictado previamente por el juez federal en lo Penal Económico Diego Amarante .

Con esta decisión, el expediente quedó muy cerca de ser elevado a juicio oral. El juez Amarante consideró acreditada la presunta comisión del delito de apropiación indebida de tributos agravada , en 34 hechos, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada , en otros 17 hechos.

En el caso de Tapia y de la AFA, la Cámara ni siquiera analizó el fondo de las apelaciones y las declaró desiertas. Según fuentes judiciales, el abogado defensor solicitó la postergación de la audiencia para sostener los recursos una vez vencido el plazo procesal, por lo que los procesamientos quedaron firmes.

En tanto, el tribunal confirmó el procesamiento de Toviggino tras revisar su apelación.

Actualmente, Tapia se encuentra en Estados Unidos al frente de la delegación argentina que participa del Mundial de fútbol, viaje que realizó con autorización judicial. Toviggino, en cambio, permanece en el país. La resolución no modifica, por ahora, la situación procesal de ninguno de los dos.

De qué acusa ARCA a la AFA

La acusación sostiene que la AFA, en su carácter de agente de retención, descontó impuestos y aportes de los salarios de sus empleados, pero no los transfirió al organismo recaudador dentro del plazo legal de 30 días.

La denuncia también alcanza a los fondos provenientes del 7,5% del valor de las entradas que venden los clubes afiliados, porcentaje destinado al sistema de seguridad social administrado por la AFA y que también debía ser girado a ARCA en el plazo establecido.

De acuerdo con la investigación, el vencimiento de ese plazo configura el presunto delito, independientemente de que la deuda haya sido cancelada posteriormente.

La defensa sostiene que no hubo delito

Durante el proceso, la AFA y sus dirigentes argumentaron que gran parte de las obligaciones fiscales fueron abonadas antes de su vencimiento y cuestionaron el criterio utilizado por ARCA.

Según la entidad, "el pago de las obligaciones se realizó antes de su vencimiento", por lo que consideró que la denuncia del organismo recaudador contradice la normativa vigente y que esa discusión aún se encuentra pendiente de resolución judicial.

Uno de los testimonios incorporados al expediente también apuntó contra Toviggino. Una empleada del área contable de la AFA declaró que las decisiones financieras y contables eran adoptadas por el tesorero y que los pagos se efectuaban únicamente tras recibir una orden verbal de su parte.

Revocaron otros procesamientos

En la misma resolución, la Cámara revocó por considerarlos prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco —ambos exsecretarios de la AFA— y Gustavo Lorenzo. Los jueces ordenaron profundizar la investigación respecto de esos imputados antes de definir su situación procesal.