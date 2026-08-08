Amenazó de muerte a un adolescente a la salida de una escuela de Tunuyán: quedó todo grabado

Un grave episodio ocurrido a la salida del Colegio Normal de Tunuyán generó preocupación entre la comunidad educativa. Un hombre adulto fue denunciado luego de protagonizar una agresión verbal y física contra un adolescente, a quien además habría amenazado de muerte. La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales.

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El hecho ocurrió el martes, durante el horario de salida del establecimiento educativo. Según las imágenes difundidas por El Cuco Digital, el hombre se acercó directamente al adolescente, lo insultó, lo empujó y le lanzó fuertes amenazas delante de otras personas.

“Te voy a matar a vos, a tu viejo y a cualquiera que le toque un pelo”, se escucha decir al hombre en la grabación. “Te voy a matar a vos, a tu viejo y a cualquiera que le toque un pelo”, se escucha decir al hombre en la grabación.

En otro momento del video, el adulto también habría advertido al menor: “Mañana me llegás a hacer venir de vuelta y te mato”.

De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio habría comenzado a partir de una pelea entre el adolescente amenazado y otro alumno del establecimiento.

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Las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento todavía son materia de investigación. Sin embargo, una de las hipótesis apunta a que podría existir un conflicto previo relacionado con acoso escolar o bullying entre el menor y el hijo del hombre que aparece en el video.

La situación generó preocupación entre familiares y miembros de la comunidad educativa, especialmente por la violencia de las amenazas y porque el episodio ocurrió en las inmediaciones de una institución escolar.

Denunciaron al hombre tras la agresión

Frente a la gravedad del episodio, un familiar del adolescente se presentó ante la Oficina Fiscal de Tunuyán para realizar la denuncia correspondiente mediante una cabina de atención.

Ahora la Justicia deberá determinar qué ocurrió antes de la agresión, cuál fue el origen de la pelea entre los estudiantes y las circunstancias en las que el adulto intervino.

El video registrado por testigos se convirtió además en uno de los elementos que permitió conocer públicamente la secuencia del episodio, mientras la investigación busca establecer las responsabilidades correspondientes.

Con información de Los Andes y El Cuco Digital.