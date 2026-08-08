    • 8 de agosto de 2026 - 17:56

    Encontraron al adolescente que estaba desaparecido desde el 31 de julio

    El joven de 17 años era buscado desde hace más de una semana.

    Adolescente encontrado. Foto: Programa San Juan Te Busca

    Adolescente encontrado. Foto: Programa San Juan Te Busca

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    Después de varios días de incertidumbre, una buena noticia llegó para la familia del adolescente sanjuanino de 17 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de julio. Este sábado 8 de agosto, el programa provincial San Juan Te Busca confirmó que el joven fue encontrado.

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    La búsqueda había sido difundida públicamente a través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, con el objetivo de obtener información que permitiera dar con su paradero.

    La confirmación llegó este sábado mediante una publicación oficial de San Juan Te Busca, que informó el hallazgo de Luna Aroma Elías Sebastián y acompañó el anuncio con una fotografía del adolescente.

    En la imagen difundida por las autoridades se indica que el joven, de 17 años, había desaparecido el 31 de julio de 2026, mientras que la fecha de hallazgo consignada es el 8 de agosto.

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