    • 4 de agosto de 2026 - 10:33

    Buscan a un adolescente de 17 años que desapareció hace cuatro días en San Juan

    El programa San Juan Te Busca difundió la búsqueda de Elías Sebastián Luna Aroma, visto por última vez el 31 de julio.

    Búsqueda de un joven de 17 años.

    Búsqueda de un joven de 17 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las autoridades intensificaron la búsqueda de Elías Sebastián Luna Aroma, un adolescente de 17 años que permanece desaparecido desde el pasado 31 de julio. El pedido fue difundido por el programa San Juan Te Busca, que solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

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    Según la información oficial, el joven fue visto por última vez ese día y, desde entonces, no se tienen novedades sobre su ubicación.

    De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades, Elías Sebastián Luna Aroma tiene una contextura física mediana, mide aproximadamente 1,70 metros, pesa cerca de 50 kilos, es de tez morena, tiene ojos marrones, rostro ovalado, nariz cóncava, labios delgados y cabello corto, lacio y de color negro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto negro, una remera de mangas cortas roja y zapatillas grises.

    La búsqueda es coordinada por el programa San Juan Te Busca, dependiente de las autoridades provinciales, junto con la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal. Ante cualquier dato que pueda contribuir a localizar al adolescente, las autoridades solicitaron comunicarse de inmediato y de manera anónima al 911.

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