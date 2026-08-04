Buscan a un adolescente de 17 años que desapareció hace cuatro días en San Juan

El programa San Juan Te Busca difundió la búsqueda de Elías Sebastián Luna Aroma, visto por última vez el 31 de julio.

Las autoridades intensificaron la búsqueda de Elías Sebastián Luna Aroma, un adolescente de 17 años que permanece desaparecido desde el pasado 31 de julio. El pedido fue difundido por el programa San Juan Te Busca, que solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Según la información oficial, el joven fue visto por última vez ese día y, desde entonces, no se tienen novedades sobre su ubicación.

De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades, Elías Sebastián Luna Aroma tiene una contextura física mediana, mide aproximadamente 1,70 metros, pesa cerca de 50 kilos, es de tez morena, tiene ojos marrones, rostro ovalado, nariz cóncava, labios delgados y cabello corto, lacio y de color negro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto negro, una remera de mangas cortas roja y zapatillas grises.