    • 25 de julio de 2026 - 18:20

    Encontraron sana y salva a la adolescente de 13 años que era intensamente buscada en San Juan

    La menor, identificada como L.K.T.F, había sido reportada como desaparecida el 24 de julio. El programa San Juan Te Busca confirmó que fue hallada este sábado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La adolescente L.K.T.F, de 13 años, fue encontrada en buen estado de salud, según confirmó este sábado el programa provincial San Juan Te Busca, que había difundido su búsqueda tras la denuncia por su desaparición.

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    La menor era buscada desde el 24 de julio, luego de que se activara el protocolo de localización de personas extraviadas. Finalmente, las autoridades informaron que fue hallada este 25 de julio, por lo que quedó sin efecto el pedido de colaboración a la comunidad.

    Desde el programa oficial difundieron la novedad a través de un comunicado en el que expresaron que la adolescente ya fue localizada, llevando tranquilidad a sus familiares y allegados.

    Como ocurre en estos casos, una vez que la persona es encontrada, las autoridades solicitan dejar de compartir las publicaciones relacionadas con su búsqueda para proteger su privacidad y evitar la difusión innecesaria de información personal.

    El caso había generado preocupación debido a la corta edad de la adolescente y a la rápida difusión de su imagen en redes sociales y medios de comunicación, una herramienta que suele resultar clave para agilizar la localización de personas desaparecidas.

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