    • 25 de julio de 2026 - 11:17

    Buscan intensamente a una adolescente de 13 años desaparecida en San Juan

    La Policía de San Juan busca dar con el paradero de Luz Keila Taina Funes, una adolescente de 13 años

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El programa provincial San Juan Te Busca activó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Luz Keila Taina Funes, una adolescente de 13 años que permanece desaparecida desde el viernes 24 de julio.

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    Según la información oficial, la menor mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez trigueña, contextura mediana, ojos marrones, rostro redondo, nariz cóncava, cabello corto castaño oscuro y un peso estimado de 60 kilogramos.

    Al momento de ausentarse vestía un buzo liso de color negro, un pantalón de jean tipo cargo color celeste y zapatillas Nike blancas.

    Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier dato que pueda contribuir a su localización, se comunique de manera inmediata con el 911. Toda información puede resultar clave para avanzar en la búsqueda y dar con el paradero de la adolescente.

    Desde el programa San Juan Te Busca, junto al Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, continúan con las tareas de búsqueda e instan a la comunidad a colaborar difundiendo el pedido y aportando cualquier información útil.

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