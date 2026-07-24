Abusó de sus dos hijas y quedó en libertad porque el fiscal olvidó pedir que siga preso hasta el juicio

Esteban Ramón Delgado, un hombre que fue imputado en la ciudad santafesina de San Lorenzo en diciembre de 2024 por haber abusado de sus dos hijas, y afronta un pedido de 16 años de prisión, quedó en libertad a comienzos de julio. Fue porque el fiscal a cargo de la acusación olvidó pedir la prórroga de la prisión preventiva. El error del funcionario judicial será analizado por la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación.

Insólita pena para un kiosquero que abusó de su hija pero no irá preso

El pasado 3 de julio, la defensa de Delgado pidió una audiencia en los Tribunales provinciales de San Lorenzo para que el imputado siga el proceso en libertad. El motivo era que la prisión preventiva vencía a finales de junio y el fiscal no había presentado la solicitud de prórroga hasta la realización del juicio oral y público.

El juez Ariel Cattáneo otorgó la libertad al acusado. Al día siguiente, una de las denunciantes recibió el comentario de un vecino de que su padre, sindicado abusador, estaba nuevamente en la calle. Fue así que consultó a Fiscalía y allí admitieron la situación, aunque la atribuyeron a un error debido a un proceso de redistribución de causas.

Según pudo conocer Infobae, la causa cambió de fiscal, de Maximiliano Nicosia Herrero a Javier Paz, que ingresó hace poco a ese distrito. Lo que tenía registrado el Ministerio Público de la Acusación es que, sobre la base de la audiencia imputativa, la prisión preventiva vencía en diciembre de 2026. Ocurre que el 26 de agosto del año pasado un juez de segunda instancia acortó el plazo a junio, algo que se le pasó por alto al personal de la Fiscalía.

Con la excarcelación consumada, el fiscal Paz recién elevó la acusación el 8 de julio para llevar a audiencia preliminar a Delgado. Se estima que a la brevedad se solicitará que nuevamente sea arrestado.

La situación fue cuestionada por una de las dos víctimas y toda la familia. Es por eso que se analizará el desempeño del funcionario del Ministerio Público de la Acusación a través de la Auditoría de Gestión de dicho organismo.

A la gravedad del caso se le agrega un dato más: Esteban Ramón Delgado fue acusado el 13 de diciembre de 2024 en San Lorenzo después de que una de sus denunciantes, su hija Sofía, fuera víctima de un brutal femicidio.

Sofía Delgado fue vista por última vez el 30 de octubre de 2024, cuando salió de la casa en la que únicamente vivía con sus hermanos –se habían distanciado del padre por las violaciones denunciadas y de la madre, a quien señalaron como supuesta encubridora– y fue buscada por el conductor de un 308.

Después de días de movilizaciones y reclamos, el cuerpo fue hallado el 15 de noviembre de ese año a la vera de un camino rural en Ricardone. El cadáver estaba dentro de una bolsa, con las manos atadas y envuelto en un aislante térmico.

Por el femicidio de Sofía fueron imputados y están presos Alejandro José Bevilacqua –el conductor del 308–, Eduardo Andrés “Pata” Mordini –dueño de un galpón de Puerto San Martín donde ocurrió el asesinato– y Brian Ezequiel Baumann –empleado del galpón que colaboró en el descarte del cuerpo–.