Remisero baleado en Chimbas: un hermano quedó con domiciliaria investigado por un ataque en venganza

El joven, junto a otros tres conocidos, quedó imputado por varios delitos tras ir a balear, provocar daños y prender fuego la casa de los Páez, quienes fueron condenados por el ataque al conductor de Uber.

Thiago Alexis Bajinay, Facundo Agustín Marcoletta, Leonardo Fabio Algañaraz y Alexis Ezequiel Castro, los cuatro imputados por el ataque en venganza por el remisero baleado en Chimbas.

Este viernes la Justicia de San Juan imputó por varios delitos a un grupo de cuatro jóvenes, acusado de atacar en venganza la casa de una familia condenada por belear a un remisero en Chimbas. El episodio sucedió una hora y media después del hecho de sangre que tuvo como víctima a un conductor de aplicación en Villa El Salvador.

Entre los cuatro detenidos, está el hermano de la víctima, Facundo Agustín Rodríguez Marcoletta, que quedó con prisión domiciliaria por tres meses, tras el pedido realizado por el fiscal Alejandro Mattar y el fiscal coordinador Ignacio Achem.

Fue imputado por los delitos de incendio, daño y amenazas. También por portación de armas de fuego. La misma imputación recibieron sus presuntos cómplices: Thiago Alexis Bajinay, Leonardo Fabio Algañaraz y Alexis Ezequiel Castro. A este último le agregaron tenencia porque le encontraron cinco armas de fuego y una de fabricación casera. Entre esas armas, había una perteneciente a la Policía Federal Argentina, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.

A pesar de todas las acusaciones, los tres jóvenes, a diferencia de Rodríguez Marcoletta, obtuvieron la libertad condicional y se someterán a la investigación cumpliendo una serie de reglas de conductas, entre esas, no podrán acercarse o mantener contacto con las presuntas víctimas.

No son los únicos sospechoso del ataque como un respuesta vengativa al disparo que recibió el joven Alejandro Ismael Rodríguiez Marcoletta. Según los videos registrados por las cámaras de seguridad de la casa y los testimonios de varios vecinos, fueron unas ocho personas que llegaron esa noche y atacaron la casa, cinco empuñaban armas de fuego.