    • 24 de julio de 2026 - 21:29

    Remisero baleado en Chimbas: un hermano quedó con domiciliaria investigado por un ataque en venganza

    El joven, junto a otros tres conocidos, quedó imputado por varios delitos tras ir a balear, provocar daños y prender fuego la casa de los Páez, quienes fueron condenados por el ataque al conductor de Uber.

    Thiago Alexis Bajinay, Facundo Agustín Marcoletta, Leonardo Fabio Algañaraz y Alexis Ezequiel Castro, los cuatro imputados por el ataque en venganza por el remisero baleado en Chimbas.&nbsp;

    Thiago Alexis Bajinay, Facundo Agustín Marcoletta, Leonardo Fabio Algañaraz y Alexis Ezequiel Castro, los cuatro imputados por el ataque en venganza por el remisero baleado en Chimbas. 

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    Por Germán González

    Este viernes la Justicia de San Juan imputó por varios delitos a un grupo de cuatro jóvenes, acusado de atacar en venganza la casa de una familia condenada por belear a un remisero en Chimbas. El episodio sucedió una hora y media después del hecho de sangre que tuvo como víctima a un conductor de aplicación en Villa El Salvador.

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    Detuvieron a dos hermanos y dos conocidos del remisero baleado Alejandro Ismael Rodríguez Marcoleta.

    Remisero baleado en Chimbas: detuvieron a dos hermanos y dos cómplices por un ataque de venganza
    Carlos Maximiliano y Azarías Aron Páez, padre e hijo, condenados. 

    Condenaron a padre e hijo por balear a un remisero en Chimbas: un tercer implicado sigue prófugo

    Entre los cuatro detenidos, está el hermano de la víctima, Facundo Agustín Rodríguez Marcoletta, que quedó con prisión domiciliaria por tres meses, tras el pedido realizado por el fiscal Alejandro Mattar y el fiscal coordinador Ignacio Achem.

    Fue imputado por los delitos de incendio, daño y amenazas. También por portación de armas de fuego. La misma imputación recibieron sus presuntos cómplices: Thiago Alexis Bajinay, Leonardo Fabio Algañaraz y Alexis Ezequiel Castro. A este último le agregaron tenencia porque le encontraron cinco armas de fuego y una de fabricación casera. Entre esas armas, había una perteneciente a la Policía Federal Argentina, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.

    A pesar de todas las acusaciones, los tres jóvenes, a diferencia de Rodríguez Marcoletta, obtuvieron la libertad condicional y se someterán a la investigación cumpliendo una serie de reglas de conductas, entre esas, no podrán acercarse o mantener contacto con las presuntas víctimas.

    La casa atacada pertenece a los Páez. Padre e hijo de esa familia fueron condenados, pero con prisión en suspenso, por el hecho de sangre que protagonizaron contra el remisero el 9 de julio de este año.

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