Circulaba con un arsenal de 131 armas de guerra, lo descubrieron en un control vehicular y quedó detenido

Las pistolas eran todas nuevas, de fábrica y sin uso. Sospechan que dicho arsenal estaba destinado a la venta. Cómo lo hallaron.

Un control de rutina realizado sobre la Ruta Nacional 9 terminó con el secuestro de un arsenal de armas de fuego y la detención de un hombre que las transportaba sin la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231 de la Ruta 9. Allí los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux gris conducida por Gabriel Alejandro Godoy, de 41 años, domiciliado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Durante el cacheo preventivo, los policías encontraron en uno de los bolsillos del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones intactas. Luego, al requisar el vehículo, hallaron junto al asiento del conductor una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros, de color negro, para la cual el hombre no pudo presentar documentación que acreditara su portación.

Las armas de guerra incautadas La inspección continuó y permitió establecer que Godoy transportaba un cargamento de armas provenientes de las firmas importadoras Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, ubicadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther, con destino a la armería NGA Defense SA, en la ciudad bonaerense de Pilar.

Sin embargo, según informaron fuentes policiales, el conductor no contaba con la autorización exigida por la ANMAC para el transporte comercial de material controlado, motivo por el cual se procedió al secuestro de la totalidad de la carga.