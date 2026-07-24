    • 24 de julio de 2026 - 21:20

    Circulaba con un arsenal de 131 armas de guerra, lo descubrieron en un control vehicular y quedó detenido

    Las pistolas eran todas nuevas, de fábrica y sin uso. Sospechan que dicho arsenal estaba destinado a la venta. Cómo lo hallaron.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un control de rutina realizado sobre la Ruta Nacional 9 terminó con el secuestro de un arsenal de armas de fuego y la detención de un hombre que las transportaba sin la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

    Leé además

    dos jovenes cayeron tras desvalijar una recuperadora en chimbas: fueron condenados y pagaran con carcel efectiva

    Dos jóvenes cayeron tras desvalijar una recuperadora en Chimbas: fueron condenados y pagarán con cárcel efectiva

    Por Redacción Diario de Cuyo
    insolita condena a un asesino: mato a golpes a un hombre y le dieron 3 anos y medio de prision

    Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231 de la Ruta 9. Allí los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux gris conducida por Gabriel Alejandro Godoy, de 41 años, domiciliado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

    Durante el cacheo preventivo, los policías encontraron en uno de los bolsillos del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones intactas. Luego, al requisar el vehículo, hallaron junto al asiento del conductor una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros, de color negro, para la cual el hombre no pudo presentar documentación que acreditara su portación.

    Las armas de guerra incautadas

    La inspección continuó y permitió establecer que Godoy transportaba un cargamento de armas provenientes de las firmas importadoras Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, ubicadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther, con destino a la armería NGA Defense SA, en la ciudad bonaerense de Pilar.

    Sin embargo, según informaron fuentes policiales, el conductor no contaba con la autorización exigida por la ANMAC para el transporte comercial de material controlado, motivo por el cual se procedió al secuestro de la totalidad de la carga.

    El arsenal secuestrado

    El recuento arrojó un total de 131 armas de fuego, todas nuevas, de fábrica y sin uso, destinadas presuntamente a la venta. Entre ellas había:

    • 58 pistolas Taurus calibre 9 mm.
    • 32 pistolas Beretta calibre 9 mm.
    • 3 pistolas Beretta calibre .40.
    • 8 revólveres Taurus calibre .38 Special.
    • 2 revólveres Taurus calibre .44 Magnum.
    • 2 escopetas Beretta calibre 12.
    • 5 escopetas Rossi calibre 12.
    • 4 escopetas Rossi calibre 20.
    • 5 fusiles Rossi calibre .22 LR.
    • 10 carabinas Rossi calibre .22 LR.
    • 1 fusil Rossi calibre .308.
    • 2 carabinas Taurus calibre .223.

    En el caso tomó intervención el fiscal Rubén Darío Giagnorio, de la UFI Nº 3 de San Nicolás, quien dispuso la aprehensión de Godoy por el delito de portación ilegal de arma de guerra. Quedó detenido y será indagado en las próximas horas. La camioneta y el armamento quedaron a disposición de la Justicia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    un exfutbolista atropello y mato a un jubilado en mendoza y huyo: se entrego y dio positivo en la alcoholemia

    Un exfutbolista atropelló y mató a un jubilado en Mendoza y huyó: se entregó y dio positivo en la alcoholemia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    abuso de sus dos hijas y quedo en libertad porque el fiscal olvido pedir que siga preso hasta el juicio

    Abusó de sus dos hijas y quedó en libertad porque el fiscal olvidó pedir que siga preso hasta el juicio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Thiago Alexis Bajinay, Facundo Agustín Marcoletta, Leonardo Fabio Algañaraz y Alexis Ezequiel Castro, los cuatro imputados por el ataque en venganza por el remisero baleado en Chimbas. 

    Remisero baleado en Chimbas: un hermano quedó con domiciliaria investigado por un ataque en venganza

    Por Germán González
    Los alumnos que terminan el cursado en la escuela secundaria Juan de Dios Flores denunciaron a un proveedor de indumentaria por no entregar las camperas de egresados que ya fueron pagadas.

    Investigan en Caucete a un proveedor por presunta estafa con camperas de egresados

    Por Redacción Diario de Cuyo