    • 24 de julio de 2026 - 19:37

    Investigan en Caucete a un proveedor por presunta estafa con camperas de egresados

    Las familias de Caucete radicaron la denuncia en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas tras meses de evasivas.

    Los alumnos que terminan el cursado en la escuela secundaria Juan de Dios Flores denunciaron a un proveedor de indumentaria por no entregar las camperas de egresados que ya fueron pagadas.

    Los alumnos que terminan el cursado en la escuela secundaria Juan de Dios Flores denunciaron a un proveedor de indumentaria por no entregar las camperas de egresados que ya fueron pagadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo caso de presunta estafa golpea a la comunidad educativa sanjuanina. Esta vez ocurrió en el departamento de Caucete, donde quince familias de los alumnos que terminan el cursado en la escuela secundaria Juan de Dios Flores denunciaron a un proveedor de indumentaria por no entregar las camperas de egresados que ya fueron pagadas.

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    La causa se encuentra en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, repartición judicial a la que los padres acudieron aportando recibos de transferencias bancarias y capturas de chats como prueba del incumplimiento.

    De acuerdo a la presentación realizada en la Justicia, el hecho se remonta a abril de este año, cuando un sujeto de apellido Elizondo se ofreció para la elaboración de la vestimenta bajo la modalidad de sublimación.

    Monto del contrato: Se fijó un presupuesto de $60.000 por cada campera, financiado en dos cuotas.

    Fecha de entrega pactada: Las prendas debían entregarse durante los primeros días de mayo.

    La excusa del proveedor: Cumplida la fecha, el denunciado argumentó que no podía concretar la entrega porque faltaba la rendición de dinero de algunos alumnos, pese a que la denunciante y otras 14 familias ya habían completado sus pagos por transferencia.

    A casi tres meses de la fecha comprometida para la entrega de la ropa, los reclamos vía mensaje y llamadas solo recibieron respuestas imprecisas o dilaciones, sin ofrecer una fecha concreta de solución ni la devolución de los montos abonados.

    Cansadas de la falta de respuestas y ante la sospecha de maniobra fraudulenta, las familias decidieron unificarse y acudir a los Tribunales sanjuaninos para formalizar la causa. Los investigadores ya se encuentran analizando el material probatorio recabado para resolver los primeros pasos procesales contra el proveedor denunciado.

    Para complementar la información sobre cómo operan este tipo de maniobras con indumentaria escolar, podés mirar el reportaje sobre estafas con camperas de egresados, donde se detallan casos similares y el accionar de los estafadores.

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