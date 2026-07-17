Convocan a los fieles a pedirle a San Expedito por la cuarta estrella

La Selección argentina se medirá ante España este Domingo 19 de Junio, una fecha que coincide de manera exacta con el día de San Expedito.

Este domingo 19 de julio, la Selección argentina se medirá ante España en el MetLife Stadium de Nueva York, una fecha que coincide de manera exacta con el día de San Expedito, una de las figuras más veneradas en la provincia y en todo el país.

La coincidencia no pasa desapercibida para los miles de devotos que cada mes acuden al complejo religioso de Bermejo, en el departamento Caucete. En esta oportunidad, las habituales promesas e intenciones destinadas al "santo de las causas urgentes" sumarán un pedido masivo y unánime entre los hinchas: la llegada de la cuarta estrella mundialista.

San Expedito en la intimidad del plantel argentino La conexión religiosa también se vive desde adentro de la delegación nacional en Estados Unidos. Luego del triunfo argentino sobre el seleccionado de Egipto, un video oficial difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expuso la intimidad de la concentración y dejó ver un pequeño altar instalado para acompañar al equipo conducido por Lionel Scaloni.

En ese rincón espiritual, la imagen de San Expedito comparte espacio junto a las figuras de la Virgen de Luján y de la Difunta Correa, ratificando el profundo arraigo de estas devociones entre varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico del plantel albiceleste.

Misa especial en Bermejo con el lema #ElijoCreer Para acompañar la jornada con oración y celebraciones litúrgicas, las autoridades del Santuario de San Expedito en la localidad caucetera de Bermejo confirmaron la realización de actividades especiales para este domingo 19 de julio.