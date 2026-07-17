Salud: éxito en la Tarde de las Mamografías, que ahora se realizará mes por medio

Por el impacto positivo de esta propuesta, Salud adelantó que se implementará la "Tarde o Noche del Test de HPV".

La tercera edición de la "Tarde de las Mamografías" no sólo consolidó el éxito de sus versiones anteriores, sino que impulsó a las autoridde de Salud a tomar una decisión estructural: a partir de ahora, la jornada se realizará mes por medio, alternando además con una nueva propuesta enfocada en la detección del Virus del Papiloma Humano (HPV).

La doctora Andrea Rizo, jefa del Programa de Prevención de Cáncer de Mama y Cuello de Útero, detalló que 136 mujeres participaron efectivamente de la jornada de este mes. Si bien se habían otorgado 170 turnos, las bajas temperaturas registradas ese día generaron un leve ausentismo. A pesar del clima, el balance fue sumamente positivo por el perfil de las pacientes alcanzadas.

Romper la barrera del tiempo y el acceso El dato más destacado y alarmante a la vez que dejó esta edición es que la mayoría de las mujeres que asistieron no se realizaba un control mamario desde hacía al menos 5 años, o bien, nunca en su vida se habían hecho una mamografía. Para revertir esta situación de vulnerabilidad, el equipo de salud implementó una estrategia de búsqueda activa.

"En esta ocasión hicimos una lista con las mujeres con estas condiciones y las distribuimos en las distintas zonas sanitarias para que los agentes sanitarios salieran a buscarlas en el territorio y las invitaran a participar de la Tarde de las Mamografías. Y la respuesta fue muy positiva", explicó la doctora Rizo.

El análisis del programa detectó un factor común en este grupo: la falta de tiempo debido a las responsabilidades diarias. La mayoría de las asistentes son jefas de familia que trabajan y cuyos horarios laborales coinciden con la atención médica habitual, postergando sistemáticamente sus propios controles de salud. Por este motivo, se decidió sostener e institucionalizar estas jornadas en horarios vespertinos y nocturnos, facilitando que más mujeres puedan acceder al estudio sin descuidar sus obligaciones.