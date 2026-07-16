    • 16 de julio de 2026 - 13:34

    ¿Cuántos huevos se pueden comer por semana? La cifra que recomiendan los expertos

    Aunque durante años fueron señalados por su colesterol, los especialistas aseguran que pueden formar parte de una dieta saludable. La clave está en la cantidad y el acompañamiento.

    Los expertos señalan que hasta un huevo diario puede formar parte de una alimentación saludable y equilibrada.

    Los expertos señalan que hasta un huevo diario puede formar parte de una alimentación saludable y equilibrada.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los huevos son una fuente accesible de proteínas, vitaminas y minerales, pero su contenido de colesterol todavía genera dudas. Para la mayoría de los adultos sanos, los especialistas consideran razonable consumir hasta siete por semana, el equivalente aproximado a uno por día.

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    La cifra, difundida por Infobae a partir de las recomendaciones de nutricionistas y de la Asociación Estadounidense del Corazón, funciona como una orientación general. No significa que todas las personas deban comer exactamente uno por día ni que superar esa cantidad de manera ocasional resulte necesariamente perjudicial.

    Huevos por semana: la recomendación principal

    Para una persona saludable, la referencia puede resumirse así:

    • Hasta siete huevos enteros por semana: es una cantidad razonable dentro de una alimentación equilibrada.
    • Uno por día: puede incorporarse a un patrón cardiosaludable.
    • Más de dos diarios todos los días: conviene revisar si están desplazando frutas, verduras, legumbres u otras fuentes de nutrientes.
    • Personas con colesterol alto, diabetes, obesidad o riesgo cardiovascular: deberían definir la cantidad con un médico o nutricionista.

    Algunos adultos mayores con niveles normales de colesterol podrían consumir hasta dos huevos diarios, aunque siempre debe considerarse el resto de la alimentación y la situación de salud individual.

    ¿Conviene comer solo la clara?

    Los especialistas recomiendan no descartar automáticamente la yema. Allí se concentran nutrientes como la colina, la vitamina D, la vitamina B12, la luteína y la zeaxantina, relacionados con el funcionamiento cerebral, muscular y la salud ocular.

    La clara aporta proteína con menos calorías y grasa, pero no tiene el mismo valor nutricional que el huevo entero. Una alternativa para quienes buscan aumentar las proteínas es combinar un huevo completo con dos claras.

    El acompañamiento importa tanto como la cantidad

    El efecto del huevo sobre la salud no depende solamente del número consumido, sino también de cómo se prepara y con qué alimentos se acompaña.

    Las opciones más recomendables incluyen:

    • Verduras.
    • Palta.
    • Legumbres.
    • Frutas.
    • Pan o tostadas integrales.

    En cambio, comerlo habitualmente junto con embutidos, carnes procesadas, frituras, manteca o grandes cantidades de queso eleva el aporte de grasas saturadas. Para los especialistas, el patrón alimentario general tiene más importancia que concentrarse exclusivamente en el colesterol presente en el huevo.

    En síntesis, hasta siete huevos semanales pueden incorporarse sin inconvenientes en la dieta de la mayoría de los adultos sanos, siempre que exista variedad, se moderen las grasas saturadas y se elijan acompañamientos nutritivos.

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