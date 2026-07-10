Cómo cuidar el corazón cuando juega Argentina: las recomendaciones de los cardiólogos

Los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026 no solo movilizan a millones de hinchas, sino que también pueden tener efectos sobre la salud cardiovascular. Ante la intensidad emocional que generan estos encuentros, especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron sobre el aumento del riesgo de complicaciones cardíacas.

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Los profesionales apuntaron especialmente entre personas con enfermedades preexistentes o factores de riesgo.

Desde el área de cardiología del centro de salud señalaron que durante los grandes eventos deportivos suelen registrarse más episodios cardiovasculares vinculados al estrés emocional. La expectativa, la ansiedad y el nerviosismo propios de un partido de los campeones del mundo pueden desencadenar respuestas fisiológicas que incrementan la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

"La liberación excesiva de adrenalina hace que el corazón lata más rápido y aumente la presión arterial. Esta respuesta puede provocar palpitaciones y subas bruscas de la presión, lo que representa un riesgo aún mayor para quienes tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular", explicó la cardióloga Analía Aquieri, integrante del Laboratorio de Hipertensión Arterial del Hospital de Clínicas.

Los especialistas remarcaron que, si bien para la mayoría de los hinchas seguir un Mundial constituye una experiencia positiva, quienes padecen hipertensión arterial, enfermedad coronaria, antecedentes de arritmias o insuficiencia cardíaca deben extremar los cuidados. La misma recomendación alcanza a personas con diabetes, colesterol elevado, obesidad, tabaquismo o sedentarismo.

Según Aquieri, la descarga de adrenalina provocada por una emoción intensa "puede provocar aumentos bruscos de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca", lo que podría derivar en "dolor de pecho, arritmias, crisis hipertensivas y otros eventos cardiovasculares agudos”.

Las recomendaciones para ver los partidos

Para reducir el riesgo de complicaciones durante los encuentros de la Selección, los cardiólogos aconsejan mantener la medicación indicada por el médico, evitar el consumo excesivo de alcohol, no fumar y prescindir de las bebidas energizantes.

También recomiendan evitar comidas abundantes antes y durante el partido, procurar llegar descansado, reducir situaciones de estrés acumulado y, en casos de ansiedad intensa, optar por alternativas que disminuyan el impacto emocional, como seguir el encuentro por radio. Si los síntomas de ansiedad son persistentes, aconsejan consultar con un profesional de la salud.

Mantener la medicación habitual según indicación médica

Evitar excesos de alcohol

No fumar durante el encuentro

Evitar el consumo de bebidas energizantes

No realizar comidas copiosas antes o durante el partido

Procurar llegar al encuentro descansado y con horas adecuadas de sueño

Reducir, en la medida de lo posible, situaciones de estrés acumulado

Si la ansiedad es muy intensa, considerar alternativas que disminuyan el impacto emocional, como escuchar el partido en lugar de verlo

Consultar con un profesional de la salud ante la necesidad de tratamiento específico para la ansiedad

Qué hacer ante un malestar durante el partido

En caso de que una persona presente síntomas compatibles con una emergencia cardiovascular, los especialistas recomiendan retirarla del contexto de estrés emocional y solicitar asistencia médica de inmediato.

Además, desaconsejan administrar medicamentos por cuenta propia cuando se desconocen los antecedentes clínicos del paciente, ya que solo una evaluación profesional puede determinar si se trata de un episodio transitorio o de una emergencia cardiovascular o neurológica que requiera atención inmediata.

Desde el Hospital de Clínicas concluyeron que adoptar hábitos saludables, reconocer los síntomas de alarma y actuar con rapidez ante cualquier malestar son medidas clave para disfrutar los partidos del Mundial de manera segura.

A qué hora y dónde juegan Argentina vs. Suiza

El duelo entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tendrá los siguientes datos:

Horario: 22.00 (hora argentina)

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

La Albiceleste buscará seguir en carrera por el título frente a un rival que llegó a esta instancia después de dejar en el camino a Colombia en una definición por penales, tras igualar sin goles durante los 120 minutos.

El escenario será testigo del cruce por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, donde Argentina intentará dar otro paso en su objetivo de defender la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

La FIFA todavía no confirmó al árbitro que dirigirá el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final. La designación oficial se conocerá en los próximos días, antes del partido.