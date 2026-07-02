Científicos argentinos lograron un hito histórico: nació un cerdo clonado para futuros trasplantes en humanos

Un equipo de científicos argentinos alcanzó un avance sin precedentes en la región al lograr el nacimiento del primer cerdo clonado con modificaciones genéticas destinadas a facilitar futuros trasplantes de órganos a personas. El hito convierte a Argentina en el primer país de América Latina y el tercero del mundo en desarrollar un animal de estas características.

El logro fue posible gracias al trabajo conjunto de investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la empresa de base tecnológica CrofaBiotech.

La investigación busca dar respuesta a uno de los mayores desafíos de la medicina moderna: la escasez de órganos para trasplante. En Argentina, según datos del INCUCAI, actualmente 7.385 personas esperan un trasplante , mientras que la disponibilidad de donantes continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda.

Los cerdos son considerados los candidatos más prometedores para los llamados xenotrasplantes , es decir, el trasplante de órganos, tejidos o células de animales a seres humanos. Esto se debe a que presentan una anatomía y fisiología similares a las humanas y pueden reproducirse rápidamente.

Sin embargo, el principal obstáculo siempre fue el rechazo inmediato del sistema inmunológico del receptor.

Para intentar superar esa barrera, el equipo liderado por el investigador Adrián Mutto, de la UNSAM, logró desactivar tres genes del cerdo responsables de desencadenar una fuerte respuesta inmunológica en humanos. La técnica, conocida como "triple knockout", disminuye significativamente las probabilidades de rechazo del órgano trasplantado.

Luego de la edición genética de los embriones, especialistas de la Facultad de Veterinaria de la UBA realizaron la implantación de 120 embriones modificados en una cerda receptora, que finalmente dio a luz al primer lechón.

"Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, pero también del inicio de la etapa de crianza de estos animales", explicó Marcelo Acerbo, veterinario especialista en reproducción porcina y docente de la UBA.

El objetivo: órganos compatibles con humanos

El nacimiento del lechón representa apenas el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso.

Los investigadores ya trabajan en incorporar otros siete genes humanos mediante una técnica denominada "knock-in", con el propósito de aumentar aún más la compatibilidad entre los órganos porcinos y el organismo humano.

Entre las modificaciones previstas figura el control del crecimiento de los órganos, ya que un cerdo adulto puede superar los 200 kilos y desarrollar órganos demasiado grandes para un paciente.

"Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para adaptar el tamaño del hígado o del corazón porcino", detalló Acerbo.

Antes de que pueda realizarse un trasplante en personas, será necesario completar estudios preclínicos y obtener la autorización del INCUCAI, organismo encargado de evaluar la seguridad y viabilidad de este tipo de procedimientos en Argentina.

Un proyecto con financiamiento privado

Además del desafío científico, el proyecto enfrenta un importante reto económico. Ante la falta de financiamiento estatal para ampliar la investigación, los científicos de la UNSAM crearon la startup CrofaBiotech con el objetivo de atraer inversiones privadas, mientras que la UBA aporta la infraestructura, los quirófanos y el trabajo de sus especialistas.

Actualmente ya existen dos cerdas preñadas con nuevos clones, que permitirán continuar perfeccionando la tecnología.

Si el desarrollo avanza como esperan los investigadores, Argentina podría convertirse en uno de los países pioneros en la producción de órganos porcinos modificados genéticamente para trasplantes humanos, una alternativa que podría cambiar el futuro de miles de pacientes que hoy dependen de la llegada de un donante compatible.