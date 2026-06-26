Peligro en el juego: ANMAT retira del mercado cosméticos infantiles ilegales

Productos importados de China que imitaban licencias famosas como Hello Kitty, fueron retirados por la ANMAT debido a la falta de controles sanitarios.

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) prohibió la comercialización de múltiples maquillajes y fragancias importadas para niños en todo el territorio argentino. La medida oficial se tomó tras comprobarse que los artículos carecían de registros sanitarios vigentes.

A través de la Disposición 3841/2026 publicada en el Boletín Oficial, las autoridades sanitarias alertaron sobre una serie de productos cosméticos de origen chino que se comercializaban de forma irregular en locales y en plataformas digitales. Al no contar con las inscripciones correspondientes, resulta imposible verificar la inocuidad de sus componentes o las condiciones de su manufactura.

La principal preocupación radica en el uso de personajes animados de alta popularidad en el diseño de los empaques, una estrategia comercial de fuerte atracción para el público infantil que enmascara la falta de controles sobre los insumos químicos aplicados en la piel.

Los artículos prohibidos y sus características Perfume infantil Eau De Toilette Little Princess (Marca “Lady Idea”): Frasco con un contenido neto de 30 ml, orientado al uso diario por niños pero carente de datos de laboratorio oficial.

Kit dúo lápiz corrector e iluminador facial magic pen (Marca “M’Lundo”): Cosmético facial que utiliza ilegalmente la imagen de la licencia Hello Kitty en su empaque exterior.

Labial lip gloss Labubu (Marca “Hold Morning”): Brillo para labios distribuido de manera complementaria junto a un llavero plástico del muñeco Labubu.

Labial lip gloss con glitter (Marca “Mis Betty”): Producto labial con purpurina que incorpora la figura de la animación Labubu grabada directamente sobre su tapa.

Set labiales lip gloss 3 en 1 (Marca “Mocmallure”): Estuche de cosméticos con diseño en forma de corazón que exhibe ilustraciones de Hello Kitty. Controles extensivos Además del rubro infantil, el organismo amplió su rango de fiscalización hacia la marca "H2 soap" debido a la venta electrónica de desinfectantes y aromatizantes sin habilitación de sus establecimientos.