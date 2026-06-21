Ni mantas ni estufas: la clave para dormir calentito en invierno sin gastar de más

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas recurren a estufas, caloventores o una gran cantidad de frazadas para combatir el frío durante la noche. Sin embargo, especialistas en descanso aseguran que existe una alternativa más eficiente y económica para mantener el calor mientras se duerme.

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La recomendación pasa por prestar atención a las capas de ropa de cama y a la vestimenta utilizada para dormir . En lugar de elevar demasiado la calefacción o acumular mantas pesadas, los expertos aconsejan crear capas que permitan conservar el calor corporal y, al mismo tiempo, favorezcan la circulación del aire.

Utilizar sábanas térmicas, mantas livianas superpuestas y pijamas confeccionados con materiales adecuados puede ayudar a mantener una temperatura confortable durante toda la noche sin necesidad de incrementar el consumo energético.

Además, los especialistas sugieren evitar ambientes excesivamente calefaccionados . Aunque parezca contradictorio, una habitación demasiado caliente puede afectar la calidad del sueño, provocar despertares nocturnos y generar sensación de sequedad en las vías respiratorias.

Consejos para dormir mejor durante el invierno

Utilizar varias capas de abrigo en la cama en lugar de una sola manta muy pesada.

Elegir pijamas cómodos y confeccionados con telas que ayuden a conservar el calor.

Mantener puertas y ventanas bien cerradas durante la noche.

Ventilar la habitación algunos minutos durante el día para renovar el aire.

Evitar temperaturas excesivamente altas en el dormitorio.

Tomar una bebida caliente antes de acostarse para favorecer la sensación de bienestar.

Los especialistas coinciden en que el secreto para pasar una noche confortable no está necesariamente en sumar más calefacción, sino en conservar de manera eficiente el calor corporal y mantener una temperatura equilibrada en el ambiente.

De esta manera, es posible descansar mejor durante los meses más fríos del año sin sufrir las bajas temperaturas y sin que la factura de energía se dispare.