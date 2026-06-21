    • 21 de junio de 2026 - 08:50

    San Juan recibe el invierno con una jornada fresca y probabilidad de chaparrones

    Segú el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima ascienda hasta los 14°C.

    Pronóstico del tiempo.

    Pronóstico del tiempo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El invierno comenzó oficialmente en San Juan y lo hizo con temperaturas bajas, cielo mayormente nublado y posibilidades de precipitaciones durante la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo la temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C.

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    Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones aislados con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche las condiciones mejorarían y el cielo se presentará parcialmente nublado.

    Además, el viento soplará del sector sur entre 13 y 22 kilómetros por hora durante toda la jornada, aportando una sensación térmica más fresca.

    El pronóstico extendido anticipa mañanas muy frías durante la semana, con mínimas que llegarán hasta los -2°C el martes, aunque las máximas irán en ascenso y podrían alcanzar los 18°C hacia el próximo fin de semana.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

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    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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