Ricardo Quintela insistió en el reclamo a San Juan y pidió "defender el territorio riojano"

En el marco de la conmemoración por el Día de la Bandera, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó un acto en su provincia donde volvió a mencionar el conflicto de límites con San Juan y endureció su postura respecto del territorio en disputa.

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Durante su discurso, el mandatario provincial afirmó que La Rioja tiene la “obligación de defender el territorio riojano”, en referencia a la controversia que mantiene con la provincia vecina por la delimitación de áreas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a proyectos de desarrollo minero.

El planteo de Quintela se enmarca en una discusión que no es nueva, pero que en los últimos meses volvió a intensificarse en el plano político y judicial, con cruces entre ambas jurisdicciones y presentaciones que buscan revisar los acuerdos de límites vigentes desde la segunda mitad del siglo XX.

En distintas intervenciones previas, el gobernador riojano había cuestionado la validez de los convenios firmados en 1968, al considerar que carecen de legitimidad democrática, y planteó la necesidad de revisar el trazado ante el Congreso de la Nación. La disputa entre La Rioja y San Juan también se da en paralelo al desarrollo de emprendimientos mineros en zonas limítrofes, lo que suma tensión a un conflicto histórico que combina aspectos geográficos, económicos y políticos.

En ese contexto, el mensaje del Día de la Bandera volvió a exhibir la postura de la administración riojana en defensa de sus reclamos territoriales, en un escenario de relación tensa con San Juan.

Qué había dicho el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se pronunció este jueves sobre el proyecto de ley enviado por su par de La Rioja, Ricardo Quintela, a la Legislatura provincial para reclamar territorio que actualmente forma parte de la jurisdicción sanjuanina.

A través de un comunicado, el mandatario sanjuanino fue contundente al afirmar que los límites entre ambas provincias están plenamente vigentes y que no existe margen para discutir la pertenencia de esas tierras.

“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, expresó Orrego. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, expresó Orrego.

El gobernador sostuvo además que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una delimitación territorial mediante una ley propia. “La Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, señaló.