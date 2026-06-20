    • 20 de junio de 2026 - 11:04

    La Libertad Avanza suma su tercera sede en Chimbas y Peluc redobla la apuesta por una presencia en los 19 departamentos

    Está ubicada en la intersección de calle Salta y Saavedra.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Libertad Avanza inauguró una nueva sede partidaria en el departamento Chimbas, ubicada en la intersección de calle Salta y Saavedra, consolidando así su proceso de expansión política en la provincia y fortaleciendo su presencia territorial.

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    Se trata de la tercera sede que el espacio pone en funcionamiento en San Juan como parte de su estrategia de crecimiento y organización.

    Del acto participaron el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera, el diputado provincial Dr. Fernando Patinella, el Dr. Martín Turcumán, funcionarios nacionales con asiento en San Juan, concejales de La Libertad Avanza, dirigentes, militantes y vecinos del departamento, Esteban Elizondo referente departamental fue el encargado de dar la bienvenida a todos los presentes.

    Durante el encuentro, el líder de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, destacó la importancia de construir espacios de participación y cercanía con los ciudadanos.

    "Debemos escuchar a la gente. Estamos ante este desafío y quienes cumplimos funciones públicas tenemos la obligación de pensar siempre en beneficio de la sociedad", expresó. "Debemos escuchar a la gente. Estamos ante este desafío y quienes cumplimos funciones públicas tenemos la obligación de pensar siempre en beneficio de la sociedad", expresó.

    Peluc remarcó que el principal objetivo del espacio es recuperar la dignidad de los ciudadanos a través de una política basada en la verdad y la responsabilidad. "El mensaje que tenemos que llevar es la verdad. Nosotros no entregamos bolsones ni planes. Vamos en contra de esa forma de hacer política. Nuestro desafío es devolverle la dignidad a la gente y no tenemos que tener problemas en decirlo", afirmó

    En otro tramo de su discurso, defendió la administración responsable de los recursos públicos y cuestionó las políticas basadas en el endeudamiento. "Pedir préstamos para endeudarnos no es nuestra política. Es fácil quejarse por los fondos que no llegan, si no sabemos administrarlos; la idea es cambiar con la verdad. Este es el mensaje que lleva adelante el presidente Javier Milei. A la gente hay que devolverle lo que paga de más y no aumentar los presupuestos", expresó.

    "Debemos ser claros sobre dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Nuestra gestión como diputados y representantes es intachable. Siempre con la verdad y defendiendo a la gente", manifestó. "Debemos ser claros sobre dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Nuestra gestión como diputados y representantes es intachable. Siempre con la verdad y defendiendo a la gente", manifestó.

    Finalmente, convocó a los militantes y dirigentes a convertir la nueva sede en un espacio abierto de participación, diálogo y construcción política.

    "Con este nuevo espacio ustedes deben conocerse, reunirse, hablar y escuchar todas las ideas. Este local es el puntapié inicial para convocar a todos y hacerlos partícipes con respeto. Queremos que los jóvenes ocupen lugares clave porque estamos convencidos de que son un potencial muy importante para el futuro", concluyó.

    La inauguración de esta nueva sede reafirma el crecimiento de La Libertad Avanza en San Juan y el fortalecimiento de una estructura política que continúa expandiéndose en los distintos departamentos de la provincia, alineada con las ideas y el proyecto encabezado por el presidente Javier Milei.

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