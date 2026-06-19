Día de la Bandera: el presidente Milei viajará a Rosario junto a Manuel Adorni

El presidente Javier Milei volverá a participar de actos públicos este sábado en una fecha y un escenario de alta intensidad, como es la celebración del 20 de junio, Día de la Bandera, en el monumento de Rosario, una ciudad donde supura la grieta política cada vez que el líder libertario pisa suelo rosarino.

Javier Milei recibió a Manuel Adorni en medio de la tensión por la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El Presidente genera una fuerte adhesión, sobre todo entre los jóvenes en Rosario, y también rechazo entre los sectores políticos tradicionales , como la mayoría de los gremios, que lo declararon “persona no grata”.

Está previsto que Milei no pase un mal trago, porque los discursos que lo antecederán, como el del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin , buscarán ser equilibrados, sin reproches frontales. La intención es valorar la asistencia de Milei al acto, que tiene un fuerte arraigo e identidad entre los rosarinos.

Quizá la incomodidad más grande que tenga Milei nazca de disidentes de su propio espacio. La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció por la red X que va a participar del acto, a pesar de que en un principio los responsables del protocolo de la Presidencia no la habían incluido entre los asistentes.

“El sábado estaré en Rosario, que es mi segunda casa”, escribió la vicepresidenta en la red social el miércoles.

Villarruel tiene una relación particular con Rosario, adonde viaja de manera frecuente, con bajo perfil, para visitar a su madre, que vive en la ciudad.

Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, teniente coronel retirado del Ejército y veterano de la guerra de Malvinas, falleció en un sanatorio rosarino en mayo de 2021 tras contraer Covid.

La condecoración que recibió su papá por su desempeño en Malvinas se encuentra depositada en el camarín de la Catedral de Rosario, que fue visitada por última vez por la vicepresidenta el 20 de mayo pasado.

Milei afrontará otra incomodidad en el propio palco con la presencia de Manuel Adorni, que, después de la entrevista en la que admitió cómo había crecido su patrimonio con la inversión en criptomonedas, esquivó aparecer en actos oficiales y su bajo perfil se transformó en la única arma para intentar desaparecer de los medios.

La incertidumbre que reina en torno a su presencia es si desatará alguna demostración de descontento de la gente que asiste a este acto, que siempre es multitudinario.

El viernes, el Gobierno nombró a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial para ocupar el papel que antes desempeñaba Adorni.

Los libertarios locales, encabezados por Romina Diez, preparan la movilización de los sectores de la incipiente juventud libertaria que por primera vez ganó un centro de estudiantes de un colegio secundario en la localidad de Funes.