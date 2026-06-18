Carta abierta de Ramiro Marra a Milei para que eche a Adorni: "Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros"

Ramiro Marra le escribió una carta abierta a Javier Milei en la que, sin nombrar al jefe de Gabinete Manuel Adorni, le pidió al Presidente que tome “la decisión que corresponde” frente a una situación que, según sus palabras, “viene desgastando al gobierno desde hace meses” . El ex legislador porteño, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, publicó el texto este martes en su cuenta de X.

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El argumento central del texto gira en torno a la idea de que el proyecto político que llevó a Milei a la presidencia no le pertenece a ninguna persona en particular. “Este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza” , escribió Marra. “El día que una relación personal pesa más que la coherencia del proyecto, el proyecto empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando”, agregó.

La misiva llega en medio de la presión que enfrenta Adorni por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El Senado tiene previsto avanzar el 25 de junio con la habilitación de su interpelación, para que el funcionario comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio, fecha en la que también podría enfrentar una moción de censura si sus respuestas no satisfacen a la oposición.

Marra no ocupa ningún cargo público desde que fue desplazado de La Libertad Avanza. En la carta aclaró que escribe “no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado”, y desde esa posición le reclamó al Presidente coherencia entre el discurso fundacional del movimiento y las decisiones de gestión.

El ex funcionario sostuvo que los argentinos no votaron únicamente por resultados económicos, sino por “la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto”. Bajo esa premisa, afirmó que ese “contrato” con la ciudadanía “hoy se está poniendo en duda”.

Marra también apeló a su propia trayectoria dentro del espacio para reforzar su argumento. Recordó que fue apartado “de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”, y que pese al dolor optó por no confrontar públicamente ni convertirse en “bandera de la oposición”. “Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando”, señaló.

Con ese antecedente como respaldo, formuló su demanda central: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía”.

La carta completa de Ramiro Marra

Carta abierta al Presidente de la Nación

Señor Presidente:

Le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible.

Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante. Y porque creo en él, no puedo quedarme callado ante lo que está pasando. Confío en el cambio cultural que decidimos encarar los argentinos.

Hay una situación que usted conoce mejor que nadie y que no necesito nombrar. Una situación que viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra. Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda.

Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos que decidimos, democráticamente y en las urnas, dejar atrás décadas de malos hábitos. Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen.

Porque las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener. Más que cualquier afecto, cualquier lealtad y cualquier confianza individual, como la que en algún momento tuve en usted. El día que una relación personal pesa más que la coherencia del proyecto, el proyecto empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando.

Se lo digo con autoridad moral, porque a mí me tocó vivirlo del otro lado. Fui de los que fundó este espacio. Lo construí desde el principio, cuando casi nadie creía. Y un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas. Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando.

Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía. La coherencia no se reclama solo cuando es cómoda.

No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos.

Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande, también, que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo.

Con respeto, y con la sinceridad de quien quiere que esto salga bien,

Ramiro Marra