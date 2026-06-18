    • 18 de junio de 2026 - 14:33

    Susana Laciar ratificó la "vocación" de ir por la reelección en Capital: "No me queda ninguna duda"

    La intendenta de Capital dejó la definición más contundente hasta ahora sobre su futuro político y dio señales de que buscará un segundo mandato en 2027. Además, eligió candidato en un eventual balotaje entre Milei y Kicillof.

    La intendente de la Capital, Susana Laciar.-

    La intendente de la Capital, Susana Laciar.-

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La intendenta de la Capital, Susana Laciar, volvió a dejar señales contundentes sobre su futuro y prácticamente -aunque de forma elíptica- confirmó que buscará un segundo mandato al frente del municipio en 2027.

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    Durante una entrevista en Radio Colón, la jefa comunal fue consultada por las declaraciones que había realizado meses atrás, cuando sostuvo que cuatro años no alcanzan para concretar las transformaciones que proyecta para la ciudad. Ante la pregunta de si mantenía aquella postura, Laciar respondió sin rodeos.

    A alguien le quepa una duda que tengo una pasión y una voluntad de trabajar por esta ciudad donde nací y donde realmente le doy 24 por 7. A mí particularmente no me queda ninguna duda”, afirmó.

    La definición fue interpretada como una ratificación de su intención de competir por la reelección dentro de dos años, en un escenario político que todavía aparece lejano, pero que ya comienza a mostrar movimientos y posicionamientos entre los principales dirigentes del oficialismo provincial.

    Si bien evitó formalizar una candidatura, la intendenta dejó en claro que mantiene intactas sus ganas de continuar al frente del municipio y profundizar el rumbo iniciado en diciembre de 2023 porque tiene la "vocación" de servicio, según dijo.

    En otro tramo de la entrevista, Laciar también analizó el resultado de las elecciones legislativas nacionales de 2025, en las que La Libertad Avanza se impuso en la Capital.

    Según su visión, el voto estuvo vinculado a una decisión de una parte importante del electorado de respaldar propuestas que representen un cambio respecto del pasado reciente.

    Generalmente hay dos opciones: o miramos hacia adelante o volvemos atrás. Yo particularmente no quiero volver atrás y muchos vecinos dijeron ‘no queremos volver atrás’. Frente a estas opciones, tomamos aquella que mire para adelante”, sostuvo.

    La dirigente consideró que esa lectura ya se había manifestado en procesos electorales anteriores y vinculó el resultado a una demanda social de transformación política y económica.

    Incluso, al ser consultada por una hipotética elección entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fijó una posición tajante.

    Absolutamente que Kicillof no está en mi lista de absolutamente nada. Directamente, por descarte, si es así, absolutamente nunca podría votarlo”, expresó.

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