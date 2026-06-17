Nación busca reactivar la obra de la Ruta 40 Sur y analiza compensar a las constructoras con bonos

La posibilidad de retomar los trabajos en la Ruta Nacional 40 Sur volvió a cobrar impulso tras las recientes gestiones encaradas por el Gobierno provincial ante las autoridades nacionales. Durante una reunión entre el gobernador Marcelo Orrego y el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los temas centrales fue precisamente el futuro de esta obra vial. Según trascendió, desde Nación manifestaron la intención de avanzar en una propuesta que permita regularizar la situación con las empresas contratistas y generar las condiciones necesarias para reanudar los trabajos en un proyecto considerado clave para San Juan.

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La posibilidad de que la Ruta 40 Sur vuelva a ponerse en marcha comenzó a tomar fuerza en las últimas horas. Según confirmó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem , el Gobierno nacional analiza un mecanismo para destrabar el proyecto y permitir la reactivación de los trabajos que permanecen paralizados desde hace más de un año.

En declaraciones al programa Estación Claridad, el funcionario explicó que las conversaciones entre San Juan y la Nación avanzan en la búsqueda de una solución que permita retomar una de las obras viales más importantes del territorio provincial.

De acuerdo con lo señalado por Achem, una de las alternativas que evalúa el Ejecutivo nacional consiste en la entrega de bonos a las empresas constructoras como forma de compensar las acreencias pendientes generadas durante el período de paralización.

La iniciativa buscaría resolver parte del conflicto financiero que afectó a numerosas obras públicas en todo el país y generar las condiciones necesarias para que las compañías vuelvan a movilizar maquinaria, personal y recursos.

La Ruta 40 Sur es considerada una obra clave para San Juan, tanto por su impacto en la conectividad como por su importancia para el transporte de la producción y la seguridad vial. Su paralización no solo afectó el desarrollo de la infraestructura, sino que también tuvo consecuencias sobre la actividad económica y el empleo vinculado a la construcción.

Achem remarcó que la Provincia mantiene gestiones permanentes para lograr la reanudación de los trabajos y sostuvo que existe una voluntad manifiesta de encontrar una salida que permita reactivar el proyecto.

Si bien todavía no se definió una fecha para el reinicio de las tareas, las negociaciones abren una expectativa positiva en torno a una obra considerada fundamental para el desarrollo provincial. La posibilidad de compensar a las constructoras mediante bonos aparece hoy como una de las herramientas más firmes para encaminar una solución y volver a poner en marcha uno de los proyectos viales más esperados por los sanjuaninos.