La UOM impulsó la intersindical, marcó diferencias con la CGT de Cabello y pidió tomar decisiones "propias" en San Juan

El secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, defendió la creación de la mesa intersindical lanzada el sábado pasado junto a otros gremios y organizaciones sociales y, aunque evitó confrontar de manera directa con la CGT provincial, dejó en claro que el nuevo espacio surge ante la necesidad de contar con una herramienta más activa y con capacidad de responder a las problemáticas específicas de la provincia.

En una entrevista con Radio Colón, el dirigente explicó que la iniciativa comenzó con apenas “tres o cuatro gremios” y que hoy reúne a unas 30 organizaciones, de las cuales 25 participaron del acto de lanzamiento. Entre los sindicatos más fuertes están los jerárquicos mineros de ASIJEMIN y La Bancaria. También algunos disidentes a la conducción de la central obrera sanjuanina como el SATSAID de la televisión.

Según indicó, la construcción de este ámbito respondió a un reclamo de las bases sindicales frente al deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de derechos laborales.

“Los compañeros nos demandaban una necesidad de una lucha un poco más organizada”, sostuvo Solazzo. Y agregó que la intersindical busca ser una respuesta “a todo este avasallamiento que están teniendo los derechos de los trabajadores hoy por hoy”.

La conformación del espacio abre, inevitablemente, una comparación con la CGT sanjuanina, que conduce el diputado provincial Eduardo Cabello. Consultado sobre si la nueva mesa representa una crítica al rol de la central obrera, Solazzo optó por una postura conciliadora, aunque planteó diferencias de enfoque.

“Esto sería un complemento de las tres”, señaló en referencia a la CGT y las dos CTA. Sin embargo, explicó que muchas veces las definiciones de las conducciones nacionales no coinciden con la realidad local. “Vienen ordenamientos o resoluciones a nivel nacional que por ahí difieren de lo que pasa a nivel provincial”, afirmó.

En ese sentido, justificó la necesidad de una herramienta propia para los sindicatos sanjuaninos. “Por ahí también es una forma de desatarnos las manos y poder tomar decisiones propias provinciales”, remarcó. Para el metalúrgico, las características de la economía sanjuanina exigen respuestas diferenciadas. “La industria sanjuanina no es la misma industria que hay en otras provincias. La minería sanjuanina, hay muchas provincias que no tienen minería. Los problemas de vivienda tampoco son los mismos”, ejemplificó.

La principal diferencia con la estructura tradicional de la CGT pasa, según Solazzo, por el nivel de autonomía frente a las decisiones tomadas desde Buenos Aires. “Consideramos que es una opción buena para poder afrontar problemas reales de la provincia de San Juan y de los trabajadores de la provincia”, sostuvo.

Además, anticipó que la intersindical buscará recuperar la movilización callejera como herramienta de presión. “Consideramos que una de las principales opciones es que el sector trabajador vuelva a ganar la calle si no es escuchado en las mesas donde correspondería que seamos escuchados”, expresó.

El dirigente argumentó que la pérdida de presencia en el espacio público debilitó la capacidad de los gremios para defender derechos laborales. “Creo que eso ha llevado muchas veces al abuso y al avasallamiento de derechos laborales que hoy por hoy los estamos sufriendo”, aseguró.