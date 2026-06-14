La última visita de Taty Almeida a San Juan: el homenaje que recibió en medio de un histórico juicio

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida este domingo a los 95 años, estuvo en la provincia en marzo de 2017. Fue reconocida por la Cámara de Diputados y por la UNSJ durante el inicio de la Segunda Megacausa por delitos de lesa humanidad.

La muerte de Taty Almeida, una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos en Argentina, volvió a poner en valor su extensa trayectoria. En San Juan, su última visita quedó marcada por una serie de homenajes y por su participación en un momento clave para la provincia: el inicio de la Segunda Megacausa por delitos de lesa humanidad, en marzo de 2017.

Durante aquella estadía, Almeida fue recibida por el entonces vicegobernador Marcelo Lima en la Cámara de Diputados de San Juan. En ese encuentro, la histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora recibió una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Según informó la Legislatura provincial en ese momento, Almeida llegó acompañada por su hija Fabiana y participó de las actividades vinculadas al comienzo de los juicios contra represores de la última dictadura militar. Durante la reunión destacó que "nadie puede negar el terrorismo de Estado" y reivindicó la lucha sostenida por las Madres a lo largo de décadas.

32577863954_64359d6892_k Foto: Cámara de Diputados de San Juan.

La visita también incluyó un reconocimiento especial por parte de la Universidad Nacional de San Juan, que la declaró Visitante Ilustre. La distinción fue entregada por el rector Oscar Nasisi en el edificio donde, de manera simultánea, se daba inicio a la Segunda Megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.