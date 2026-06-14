    • 14 de junio de 2026 - 20:32

    La última visita de Taty Almeida a San Juan: el homenaje que recibió en medio de un histórico juicio

    La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida este domingo a los 95 años, estuvo en la provincia en marzo de 2017. Fue reconocida por la Cámara de Diputados y por la UNSJ durante el inicio de la Segunda Megacausa por delitos de lesa humanidad.

    Taty Almeida en San Juan.

    Taty Almeida en San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Taty Almeida, una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos en Argentina, volvió a poner en valor su extensa trayectoria. En San Juan, su última visita quedó marcada por una serie de homenajes y por su participación en un momento clave para la provincia: el inicio de la Segunda Megacausa por delitos de lesa humanidad, en marzo de 2017.

    Leé además

    Taty Almeida.

    Murió Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de los derechos humanos
    Imperdible plan canje de Smar TV 

    Plan canje de televisores: cómo recibir un Smart TV para el Mundial dando tu aparato viejo como parte de pago

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante aquella estadía, Almeida fue recibida por el entonces vicegobernador Marcelo Lima en la Cámara de Diputados de San Juan. En ese encuentro, la histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora recibió una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

    Según informó la Legislatura provincial en ese momento, Almeida llegó acompañada por su hija Fabiana y participó de las actividades vinculadas al comienzo de los juicios contra represores de la última dictadura militar. Durante la reunión destacó que "nadie puede negar el terrorismo de Estado" y reivindicó la lucha sostenida por las Madres a lo largo de décadas.

    32577863954_64359d6892_k
    Foto: Cámara de Diputados de San Juan.

    Foto: Cámara de Diputados de San Juan.

    La visita también incluyó un reconocimiento especial por parte de la Universidad Nacional de San Juan, que la declaró Visitante Ilustre. La distinción fue entregada por el rector Oscar Nasisi en el edificio donde, de manera simultánea, se daba inicio a la Segunda Megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

    Aquella fue una visita cargada de simbolismo. Mientras avanzaban los procesos judiciales por crímenes de Estado en San Juan, Almeida acompañó las jornadas y renovó su histórico reclamo de memoria, verdad y justicia, una bandera que sostuvo desde la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, ocurrida en 1975.

    A casi una década de aquel paso por la provincia, y tras conocerse su fallecimiento a los 95 años, aquella visita de marzo de 2017 vuelve a cobrar relevancia como uno de los últimos vínculos de Taty Almeida con San Juan, donde dejó un mensaje que formó parte de toda su vida: la defensa permanente de la memoria, la verdad y la justicia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    reves para pablo toviggino: la causa por la mansion de pilar sera investigada en el fuero penal economico

    Revés para Pablo Toviggino: la causa por la mansión de Pilar será investigada en el fuero Penal Económico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el mensaje de la esposa del indio solari a una semana de su muerte: a la rebeldia no se renuncia

    El mensaje de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: "A la rebeldía no se renuncia"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Wall Street

    El riesgo país sigue en baja y se acerca a los 400 puntos básicos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    TV LED.

    Plan canje de televisores: cómo entregar tu equipo usado y acceder a un Smart TV nuevo para el Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo