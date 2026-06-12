    • 12 de junio de 2026 - 12:18

    El riesgo país sigue en baja y se acerca a los 400 puntos básicos

    El indicador que mide la confianza de los inversores sobre la deuda argentina volvió a retroceder y alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

    Wall Street

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los mercados financieros cerraron una nueva jornada con señales positivas para la Argentina. El riesgo país volvió a descender y quedó cada vez más cerca de perforar la barrera de los 400 puntos básicos, un nivel que no se observaba desde hace varios años.

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    El indicador elaborado por JP Morgan registró una nueva caída impulsada por el buen desempeño de los bonos soberanos en dólares, que continúan mostrando una recuperación sostenida en medio de una mayor confianza de los inversores sobre el rumbo económico.

    La mejora también se reflejó en las acciones argentinas que cotizan tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, donde varias compañías registraron avances durante la rueda.

    Analistas del mercado atribuyen esta tendencia a una combinación de factores, entre ellos la continuidad del programa económico del Gobierno nacional, la desaceleración de la inflación y las expectativas de una mayor estabilidad financiera en el mediano plazo.

    La baja del riesgo país es observada con atención por el sector financiero porque representa una reducción en la percepción de riesgo sobre la capacidad de pago de la deuda argentina. Cuanto menor es este indicador, más cerca queda el país de acceder a financiamiento internacional en condiciones más favorables.

    En los últimos meses, el índice mostró un descenso sostenido luego de haber superado ampliamente los 2.000 puntos durante períodos de mayor incertidumbre económica y política.

    Los especialistas destacan que, si bien todavía queda camino por recorrer para alcanzar niveles similares a los de otros países de la región, la tendencia descendente es una de las variables que siguen de cerca tanto los inversores locales como los extranjeros.

    La evolución de los próximos datos económicos, la consolidación del proceso de desinflación y el comportamiento de los mercados internacionales serán algunos de los factores que determinarán si el indicador logra perforar el umbral de los 400 puntos en las próximas semanas.

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