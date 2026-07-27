El dólar mayorista se mantuvo bajo presión y no superó los $1.500: a cuánto cotizó el dólar blue en San Juan

La cotización del dólar en una jornada atravesada por las repercusiones por las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre el futuro del tipo de cambio.

El mercado cambiario sostuvo la presión este lunes y el dólar mayorista continúa cerca de perforar los $1.500, en una jornada atravesada por las repercusiones por las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre el futuro del tipo de cambio. A su vez, el mercado local siguió enfocado en el precio del petróleo y la llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina.

El dólar oficial cotizó estable en los $1.497 para la venta a nivel mayorista, y se ubicó así a 22,9% del techo de la banda cambiaria (hoy en $1.839,93). El volumen operado en el segmento de contado fue de casi u$s596,6 millones.

En tanto, los contratos de futuros registraron incrementos de hasta el 0,1% en la jornada para los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.496,5 para fines de julio y en torno a $1.640 en diciembre. En total se operaron unos u$s1.181 millones.

En tanto, a nivel minorista el billete verde cerró a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que implica que el dólar tarjeta alcanzó los $1.976 para compras internacionales. En tanto, según el relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio promedió los $1.520,47 para la venta.

A cuánto cotizó el dólar blue en San Juan hoy, lunes 27 de julio El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco. En San Juan en tanto, cotizó en $1.500 para la compra y $1.600 para la venta.