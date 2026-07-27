El dólar mayorista se mantuvo bajo presión y no superó los $1.500: a cuánto cotizó el dólar blue en San Juan

El mercado cambiario sostuvo la presión este lunes y el dólar mayorista continúa cerca de perforar los $1.500, en una jornada atravesada por las repercusiones por las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre el futuro del tipo de cambio. A su vez, el mercado local siguió enfocado en el precio del petróleo y la llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina.
El dólar oficial cotizó estable en los $1.497 para la venta a nivel mayorista, y se ubicó así a 22,9% del techo de la banda cambiaria (hoy en $1.839,93). El volumen operado en el segmento de contado fue de casi u$s596,6 millones.
En tanto, los contratos de futuros registraron incrementos de hasta el 0,1% en la jornada para los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.496,5 para fines de julio y en torno a $1.640 en diciembre. En total se operaron unos u$s1.181 millones.
En tanto, a nivel minorista el billete verde cerró a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que implica que el dólar tarjeta alcanzó los $1.976 para compras internacionales. En tanto, según el relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio promedió los $1.520,47 para la venta.
A cuánto cotizó el dólar blue en San Juan hoy, lunes 27 de julio
El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco. En San Juan en tanto, cotizó en $1.500 para la compra y $1.600 para la venta.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 27 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.497 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 27 de julio
El dólar CCL cerró a $1.600,60 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.9%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 27 de julio
El dólar MEP cerró a $1.532,33 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,60, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.774, según Binance.