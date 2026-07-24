El vocero presidencial no descartó que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses

El vocero presidencial, Adrián Ravier , aseguró que el dólar podría alcanzar un valor de entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses , aunque aclaró que ese escenario no implicaría una crisis cambiaria. El funcionario sostuvo que el Gobierno mantiene una situación de estabilidad macroeconómica y descartó una devaluación brusca como las registradas en otros períodos.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa La Misa, conducido por Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", donde fue consultado sobre las perspectivas económicas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Al referirse a la evolución del tipo de cambio, Ravier señaló que una cotización de entre $1.700 y $1.800 "es una posibilidad" dentro de algunos meses, aunque remarcó que no espera un salto abrupto del dólar.

"La estabilidad cambiaria está muy clara, yo no me preocupo por ese lado", sostuvo el vocero, quien explicó que podría haber una "corrección mínima" del tipo de cambio.

Para respaldar esa idea, comparó la situación actual con otras crisis cambiarias de la historia reciente. Recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri el dólar pasó de $15 a $60, mientras que tras la salida de la convertibilidad en 2002 el tipo de cambio se triplicó. Según afirmó, un escenario similar hoy implicaría un dólar de entre $4.500 y $6.000, algo que consideró fuera de toda posibilidad.

Cómo ve el Gobierno la economía

Durante la entrevista, Ravier aseguró que el Gobierno llegará "bien" a las elecciones de 2027 gracias al crecimiento económico, la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el equilibrio fiscal.

También destacó las inversiones impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que, si bien siempre existen riesgos derivados de factores externos, el Ejecutivo fortaleció la macroeconomía para evitar episodios de inestabilidad cambiaria.

En ese sentido, descartó que pueda repetirse una situación similar a la crisis financiera de 2019 y afirmó que hoy no existen desequilibrios comparables a los que provocaron aquella tensión en el mercado cambiario.

Un mes marcado por polémicas

Las declaraciones sobre el dólar se producen en un contexto en el que Ravier atraviesa su primer mes como vocero presidencial, período en el que protagonizó varios episodios que generaron repercusión.

Esta semana debió corregirse en plena conferencia de prensa tras leer una respuesta equivocada sobre la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas y luego admitir que necesitaba consultar a la Cancillería para ampliar la información.

Además, recientemente aclaró sus dichos sobre la bandera exhibida por los jugadores de la Selección Argentina en apoyo al reclamo por Malvinas y mantuvo un cruce con periodistas acreditadas en Casa Rosada durante una conferencia, en medio del debate por las críticas del presidente Javier Milei hacia distintos sectores de la prensa.