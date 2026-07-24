Las prepagas empezaron a informar nuevos aumentos en las cuotas para agosto: cuánto habrá que pagar

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los nuevos valores que regirán en agosto para sus planes de salud. Las cuotas tendrán aumentos de hasta 2,1% .

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Los incrementos fueron informados a través del sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) . Desde julio de 2025, las compañías deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país.

Con los ajustes informados por las compañías, las actualizaciones de los aranceles se ubican, en algunos casos, por encima de la inflación de junio, que fue 1,9% .

El mes pasado, los planes de salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) subieron 3,2% y 2,9% a nivel nacional, según datos del INDEC. En el primer semestre, acumularon un alza de 17,2 % y 16,5 %, respectivamente.

En la medición interanual, el incremento fue de 30,5% promedio en la Argentina y de 31% en el Gran Buenos Aires.

Cuánto aumentarán las cuotas de las prepagas en agosto de 2026

Al menos cinco importantes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a agosto de 2026.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Osde, Avalian y Sancor Salud que aplicarán aumentos de 1,9%, en línea con el IPC. Mientras que las cuotas de Swiss Medical subirán 1,8%.

En tanto, Galeno tendrán una suba mayor. Según el plan de salud, el ajuste mensual llegará hasta 2,1%. La actualización también aplica a los copagos, en algunos casos.

Las empresas de medicina prepaga justificaron el ajuste de los aranceles en el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Cuánto cuesta la cobertura de una prepaga en Argentina

Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el valor de los planes de medicina prepaga osciló entre $160.000 y $840.000 mensuales durante julio de 2026.

Aunque los costos varían según la edad de los afiliados, la cantidad de integrantes del grupo familiar, el nivel de cobertura y la cartilla médica incluida en cada plan.

A esos valores se suman, en algunos casos, los copagos por consultas médicas, estudios y determinadas prácticas, cuyos montos también fueron actualizados por varias empresas en los últimos meses.

En las opciones de mayor categoría, con cobertura integral, las cuotas superaron $1 millones.