    • 24 de julio de 2026 - 07:21

    Argentina tendrá el arancel más bajo de Estados Unidos para sus exportaciones

    La administración de Donald Trump fijó un arancel del 10% para la mayoría de los productos argentinos, una de las tasas más bajas entre sus socios comerciales.

    Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Argentina quedó entre los países con el menor nivel de aranceles impuesto por Estados Unidos para la mayoría de sus exportaciones, en el marco de la nueva política comercial impulsada por la administración de Donald Trump. La decisión ubica a los productos nacionales con una carga del 10%, por debajo de la aplicada a economías como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza.

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    La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que justificó la diferencia en la adecuación de la legislación argentina para restringir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Según el organismo, el país avanzó en la aplicación de normas que cumplen con los estándares exigidos por Washington.

    Argentina obtiene una de las tasas más bajas

    El nuevo esquema establece un arancel del 10% para la mayoría de las exportaciones argentinas, mientras que otros socios comerciales deberán afrontar una alícuota del 12,5%.

    Desde la USTR explicaron que la decisión forma parte de la aplicación de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite imponer restricciones comerciales a países cuyas prácticas sean consideradas injustificadas o discriminatorias.

    "Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

    Se mantienen los beneficios para las exportaciones

    Además del menor arancel, continúa vigente el acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco firmado entre ambos países, que contempla la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos de distintos sectores.

    De acuerdo con las estimaciones oficiales, esa decisión podría impulsar exportaciones por alrededor de 1.013 millones de dólares, fortaleciendo la presencia de bienes argentinos en el mercado estadounidense.

    En paralelo, Argentina también avanzará con una reducción de aranceles para productos estadounidenses, incluyendo maquinaria, dispositivos médicos, materiales de transporte y productos químicos, además de rebajas para autopartes y la implementación de cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas.

    La excepción continúa siendo el acero y el aluminio. Estados Unidos mantendrá un arancel del 50% para esos productos al considerarlos sectores estratégicos para su economía y seguridad nacional.

    La cuota de carne bovina permanece sin cambios

    Otro de los beneficios que continuará vigente es la cuota de exportación de carne bovina hacia Estados Unidos.

    Argentina mantendrá la posibilidad de exportar hasta 100.000 toneladas durante este año, integradas por las 20.000 toneladas del cupo tradicional y otras 80.000 adicionales incorporadas por decisión de la administración estadounidense.

    Las proyecciones oficiales indican que este esquema permitiría incrementar las exportaciones de carne bovina hacia ese mercado en aproximadamente 800 millones de dólares, consolidando a Estados Unidos como uno de los principales destinos para ese producto argentino.

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