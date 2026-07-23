Estafas virtuales: lo que nunca hay que hacer para evitar que vacíen una cuenta bancaria

Las estafas virtuales utilizan llamadas, mensajes y falsos perfiles para conseguir información bancaria o controlar el teléfono de la víctima. El Banco Central alertó especialmente sobre las aplicaciones de acceso remoto: bajo ninguna circunstancia se debe instalar un programa solicitado por alguien que dice representar a un banco u organismo público.

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Una modalidad frecuente comienza con una comunicación inesperada. El estafador asegura que existe un problema en la cuenta, una transferencia pendiente, un premio o un trámite que necesita resolverse con urgencia. Luego pide instalar una aplicación para “verificar la identidad” o brindar supuesta asistencia técnica.

Al obtener acceso remoto al dispositivo, el delincuente puede observar la pantalla, ingresar a aplicaciones bancarias y realizar transferencias, compras o solicitudes de préstamos sin autorización. Los bancos y organismos públicos no solicitan descargar aplicaciones externas para completar trámites , por lo que ese pedido debe considerarse una señal clara de fraude.

Ante una llamada, mensaje de WhatsApp, correo electrónico o contacto por redes sociales, se recomienda:

El BCRA también aconseja no ingresar información personal o bancaria en páginas abiertas mediante enlaces recibidos por mensajes. Para operar, debe escribirse directamente la dirección oficial o utilizarse la aplicación bancaria instalada previamente.

Cómo reconocer una posible estafa

Los delincuentes suelen generar miedo o apuro para evitar que la víctima piense y compruebe la información. Algunas señales frecuentes son:

Amenazas con bloquear o cerrar una cuenta.

Avisos sobre transferencias o compras inexistentes.

Premios y beneficios inesperados.

Solicitudes de claves o códigos de seguridad.

Pedidos para instalar programas de asistencia remota.

Mensajes enviados desde perfiles o números no verificados.

Presión para actuar de inmediato y no cortar la comunicación.

Frente a cualquiera de estas situaciones, lo más seguro es finalizar el contacto y comunicarse personalmente con el banco, utilizando el número que aparece en su aplicación, sitio oficial o tarjeta. Nunca debe llamarse al número proporcionado por la persona que inició la conversación sospechosa.

Qué hacer si ya se compartieron datos

Cuando una persona instaló una aplicación, reveló una clave o detectó movimientos desconocidos, debe actuar rápidamente:

Contactar al banco y pedir el bloqueo de la cuenta o del usuario.

Suspender o dar de baja las tarjetas afectadas.

Cambiar las contraseñas desde otro dispositivo seguro.

Desinstalar la aplicación sospechosa.

Revisar transferencias, compras y préstamos recientes.

Guardar capturas, mensajes, números telefónicos y comprobantes.

Presentar una denuncia policial o judicial.

Registrar un reclamo formal y conservar su número.

El reclamo inicial debe realizarse ante el banco, la billetera digital o la empresa emisora de la tarjeta. La normativa establece que la atención de los reclamos por fraude debe recaer primero en el proveedor de la cuenta afectada. (Imagen ilustrativa)

La denuncia también puede comunicarse a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia mediante el correo [email protected], además de recurrir a las autoridades locales.

Qué hacer ante un consumo desconocido

Cuando aparece una compra que no se reconoce en el resumen de la tarjeta, primero conviene revisar la fecha, el comercio y si alguna persona con una tarjeta adicional realizó la operación. Algunos establecimientos figuran con una razón social diferente de su nombre comercial y los consumos efectuados durante feriados pueden aparecer fechados el siguiente día hábil.

Si el cargo continúa sin ser identificado, corresponde:

Comunicarse inmediatamente con el banco o la emisora.

Solicitar el bloqueo de la tarjeta.

Desconocer formalmente el consumo.

Preguntar cómo pagar el resumen mientras se analiza el reclamo.

Guardar el número y la constancia del trámite.

Si pasan 10 días hábiles sin una solución o la respuesta no resulta satisfactoria, la persona puede presentar el caso ante el Banco Central. Para hacerlo necesitará el número del reclamo inicial, copia de la presentación, DNI y una descripción de las operaciones desconocidas con fechas, montos y canales utilizados.

La principal recomendación es sencilla: ninguna entidad necesita conocer las claves personales ni controlar el teléfono para resolver un trámite. Ante la duda, cortar la comunicación y contactar al banco por una vía oficial puede evitar la pérdida del dinero.