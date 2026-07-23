El consumo volvió a caer en junio: bajó 2,7% y solo el comercio electrónico logró crecer

El consumo masivo volvió a mostrar signos de debilidad en junio y profundizó la caída que arrastra desde comienzos de año. De acuerdo con un informe de la consultora Scentia, las ventas en volumen retrocedieron 2,7% interanual , mientras que el acumulado de 2026 ya registra una baja del 2,9% . En contraste, el comercio electrónico fue el único canal que logró escapar a la tendencia negativa, con un crecimiento del 41% respecto del mismo mes del año pasado.

Ni caloventores ni estufas eléctricas: la alternativa de bajo consumo para calefaccionar tu casa

El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre y alcanzó el nivel más bajo en 30 años

El resultado representa un retroceso frente a mayo, cuando la caída había sido del 1,6% y se esperaba una recuperación impulsada por la desaceleración de la inflación. Sin embargo, esa mejora no se consolidó y junio volvió a mostrar una fuerte contracción del consumo.

Mientras supermercados, mayoristas, kioscos y autoservicios redujeron sus ventas, el canal online mantuvo un fuerte ritmo de expansión.

Según Scentia, todas las categorías relevadas crecieron en el comercio electrónico durante junio. Las bebidas alcohólicas encabezaron el aumento con un 61,8% , seguidas por alimentos ( 54,6% ) y productos impulsivos ( 45,2% ). En el acumulado del año, el e-commerce muestra un crecimiento del 34,8% .

Entre los canales tradicionales, los kioscos y almacenes de barrio registraron la mayor caída, con un descenso del 4,6% interanual. Detrás se ubicaron los mayoristas, con una baja del 3,3% , y los supermercados de cadena, que retrocedieron 2,6% .

Los autoservicios independientes también mostraron una disminución del 1,6%, mientras que las farmacias se mantuvieron sin cambios respecto de junio de 2025.

Qué productos se compran menos

El informe indica que las bebidas con alcohol fueron la única categoría que registró un crecimiento en el total de los canales de venta, con una suba del 9,4%. La consultora atribuye parte de ese comportamiento al efecto del Mundial 2026 sobre el consumo.

También crecieron las bebidas sin alcohol, aunque de manera más moderada, con un 3,5%.

En cambio, el resto de los rubros mostró caídas. Los productos para desayuno y merienda retrocedieron 7,7%, los artículos de limpieza para el hogar 6,2%, los perecederos 5,7%, los impulsivos 5,3%, los productos de higiene y cosmética 3,7% y los alimentos 0,5%.

Aunque las ventas medidas en pesos crecieron 26,6% respecto de junio del año pasado, el incremento estuvo impulsado por el aumento de los precios.

El valor promedio de los productos avanzó 23,1% interanual, por lo que el mayor monto facturado no implicó una recuperación del consumo en términos de volumen.

Una economía con señales mixtas

El informe de Scentia señala que el contexto económico presenta indicadores positivos y negativos al mismo tiempo. Mientras el Producto Bruto Interno, las exportaciones y la actividad de la construcción mostraron crecimiento, otros sectores continúan en retroceso.

Entre ellos figuran la industria manufacturera, la producción automotriz y el patentamiento de vehículos cero kilómetro. A ese escenario se suman una tasa de pobreza del 28,2% y un desempleo del 7,8%, factores que continúan condicionando la recuperación del consumo de los hogares.