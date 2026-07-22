El transporte de carga en San Juan tiene una traba multimillonaria para acceder al boom minero y advierte sobre la falta de créditos

La espera del boom minero en San Juan genera expectativas en múltiples sectores económicos y el transporte de cargas no es la excepción. Sin embargo, detrás del entusiasmo aparecen desafíos que, según advierten desde la Unión de Propietarios de Camiones (UPROCAM), podrían dejar afuera a muchas empresas provinciales si no existen condiciones que permitan invertir y competir.

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El presidente de la entidad, José Maldonado, aseguró que el sector observa con optimismo el avance de los proyectos mineros, aunque aclaró que todavía no existen contratos que justifiquen las fuertes inversiones necesarias para adecuar la flota. "Entusiasmo tenemos todos, esperando que se empiece a mover, pero necesitamos que haya algún contrato para salir a los bancos a pedir plata para comprar camiones que realmente sirvan para trabajar en la minería", sostuvo en Radio Colón.

El principal obstáculo pasa por las exigencias que imponen las compañías mineras. Según explicó, cerca del 90% del parque automotor de los transportistas sanjuaninos supera la antigüedad permitida. "Las mineras están pidiendo cinco o siete años máximo de antigüedad. El 90% del parque que tenemos no cumple con ese requisito", afirmó.

Renovar una unidad representa una apuesta económica que pocas pequeñas y medianas empresas pueden afrontar sin financiamiento. Maldonado explicó que un camión apto para la actividad minera demanda una inversión cercana a los $300 millones. "Un camión 6x4 está en unos 250 millones de pesos y, con el remolque o el equipo que corresponda, estamos sobre los 300 millones por unidad", detalló.

Por esa razón, insistió en que el sector necesita previsibilidad antes de asumir semejante compromiso financiero. "No creo que tengamos un millón de dólares guardado cada uno para poder cumplir con la demanda", graficó al referirse a la necesidad de acceder a créditos una vez que aparezcan licitaciones concretas.

Como ejemplo de la incertidumbre que atraviesa la actividad minera, recordó que algunas empresas comenzaron a trabajar en proyectos que luego quedaron paralizados. Especificamente, se refirió a Hualilán: "Tres empresas ganaron una licitación, trabajaron un mes y después las pararon. No saben hasta cuándo", comentó.

Un presente marcado por la caída del consumo

Mientras la minería genera expectativa, la mayor parte de los transportistas continúa vinculada a las actividades tradicionales de la economía sanjuanina, como el traslado de vino, cal, cerámica y otros productos hacia distintas provincias y Chile.

Sin embargo, el panorama tampoco es favorable en ese frente. Maldonado aseguró que la retracción del consumo impacta de manera directa sobre el transporte. "Al no haber consumo, el primero que lo nota es el transporte. Igual que cuando hay mucho consumo, el primero que lo siente también es el transporte", explicó.

A ese escenario se suma un problema coyuntural: las intensas nevadas en la cordillera mantienen interrumpido el tránsito internacional hacia Chile y afectan la logística de las empresas.

El dirigente indicó que uno de los camiones asociados permanece detenido desde hace más de una semana en la zona cordillerana, mientras otros transportistas decidieron directamente no cargar mercadería hasta que se normalice la situación.

Una subcomisión para negociar con las mineras

Con la intención de prepararse para el crecimiento de la actividad extractiva, UPROCAM conformó una subcomisión especializada en minería que ya mantiene reuniones con empresas y cámaras del sector. "Está trabajando bastante bien, interiorizándose con las otras cámaras mineras y con las mineras directamente", señaló Maldonado.

El objetivo, explicó, es que los transportistas sanjuaninos lleguen en mejores condiciones al momento en que los grandes proyectos entren en etapa de construcción y producción, procurando asegurar oportunidades para las empresas locales y condiciones que permitan afrontar las inversiones que exige la actividad.