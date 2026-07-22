Aseguran que la carrera de Medicina en la UNSJ impulsará el comercio, los alquileres y la economía de San Juan

La confirmación de la incorporación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) a partir de 2027 no solo despierta expectativas en el ámbito educativo. Desde la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan aseguraron que la nueva oferta universitaria también representará un importante impulso para la economía provincial, al atraer estudiantes de distintos puntos del país y generar un incremento sostenido del consumo.

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A través de un informe, la entidad destacó que la llegada de nuevos alumnos tendrá un efecto directo sobre diferentes sectores económicos, desde el mercado inmobiliario hasta los comercios de cercanía, el transporte, la gastronomía y los servicios.

Como referencia, la Cámara tomó los costos de vida estudiantil registrados en provincias con tradición universitaria, como La Rioja y Córdoba, y proyectó que en San Juan un estudiante de Medicina demandará entre $800.000 y $880.000 mensuales para cubrir sus necesidades básicas .

Estiman un gasto mensual de hasta $880.000 por estudiante

Según el análisi s, el mayor porcentaje del presupuesto estará destinado al alquiler de viviendas y expensas, con un desembolso estimado de entre $400.000 y $480.000 por mes. Este escenario, sostienen, fortalecerá el mercado inmobiliario y reducirá la disponibilidad de inmuebles destinados al alquiler permanente.

Otro de los rubros beneficiados será el comercio minorista. La compra de alimentos, productos de limpieza y artículos de consumo cotidiano representará entre $200.000 y $250.000 mensuale s, generando mayores ventas para almacenes, supermercados, verdulerías, carnicerías y comercios barriales.

El informe también prevé un aumento en la utilización del transporte público y de servicios como internet, además de un mayor movimiento en librerías, imprentas, locales de indumentaria médica, centros deportivos, servicios de salud privados y el sector gastronómico.

Un impulso para el mercado inmobiliario

Desde la Cámara consideran que la futura carrera de Medicina generará una demanda sostenida de departamentos de uno y dos dormitorios y monoambientes, principalmente en Capital, Rivadavia y otros sectores con buena conectividad mediante la red de transporte público.

A su vez, estiman que este escenario incentivará nuevas inversiones inmobiliarias orientadas al alquiler para estudiantes, fortaleciendo un segmento que podría crecer de manera sostenida con la llegada de alumnos provenientes de otras provincias.

Un "doble motor" para la economía provincial

El documento sostiene que la apertura de Medicina se complementará con el desarrollo del sector minero, conformando dos ejes capaces de potenciar la economía sanjuanina.

Mientras la minería continuará atrayendo inversiones, profesionales y obras de infraestructura, la actividad universitaria impulsará el consumo cotidiano, favorecerá al comercio local y promoverá nuevas inversiones en viviendas y servicios.

Para la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, la incorporación de la carrera excede el plano académico y constituye una herramienta de desarrollo regional, con capacidad para atraer jóvenes, estimular la inversión privada y consolidar a la provincia como un nuevo polo universitario del oeste argentino.