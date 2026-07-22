Proyecto Vicuña impulsa una alianza entre San Juan y Santa Fe para exportar minerales

El crecimiento de la minería en San Juan abrió una nueva posibilidad de integración con Santa Fe. Ambas provincias avanzaron en un convenio de cooperación destinado a evaluar el uso de la infraestructura portuaria santafesina como una alternativa para transportar y exportar parte de la futura producción minera argentina.

El acuerdo apunta a desarrollar corredores logísticos que conecten los proyectos ubicados en la cordillera sanjuanina con la Hidrovía Paraná-Paraguay y los puertos de Santa Fe. La iniciativa también busca promover la incorporación de empresas nacionales dentro de la cadena de proveedores de la minería.

Actualmente, la salida hacia los puertos del Pacífico aparece como una de las principales alternativas para las exportaciones de cobre de San Juan. La incorporación de una vía hacia el este permitiría diversificar los destinos portuarios y contar con más opciones para llegar a los mercados internacionales.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, destacó el valor estratégico del sistema portuario santafesino. La intención es analizar su capacidad para acompañar el crecimiento previsto de la minería del cobre y las inversiones que podrían concretarse durante los próximos años.

La integración entre ambas provincias también comenzó a trasladarse al sector privado. RAFA S.A. , empresa con plantas industriales en Capitán Bermúdez y Ricardone, fue seleccionada como parte de un consorcio para participar en la construcción de infraestructura del Proyecto Vicuña, en San Juan.

El consorcio está integrado además por PowerChina y Beijing Chengdong. La primera tendrá a su cargo la gestión general del contrato, mientras que la firma china Beijing Chengdong será responsable de fabricar los módulos habitacionales. RAFA ejecutará los trabajos en el terreno, entre ellos movimiento de suelos, fundaciones, montaje e instalaciones.

Las obras forman parte de la ampliación de uno de los campamentos principales del proyecto, una estructura necesaria para alojar al personal durante las etapas de construcción y desarrollo de la futura operación minera. La adjudicación vuelve a poner en primer plano las oportunidades que los grandes emprendimientos pueden generar para firmas de ingeniería, construcción, energía y metalmecánica de otras provincias.

Vicuña impulsa la integración de los depósitos Filo del Sol y Josemaría, ubicados en la cordillera de San Juan. El proyecto es desarrollado por BHP y Lundin Mining y tiene al cobre como su principal recurso, además de importantes reservas de oro y plata.

La empresa santafesina RAFA participará en trabajos de movimiento de suelo, fundaciones y montaje dentro del Proyecto Vicuña.

Más logística y proveedores para la minería

El convenio no implica que las exportaciones comiencen inmediatamente a salir por Santa Fe. El primer paso será estudiar la viabilidad de los corredores, las conexiones terrestres y ferroviarias, los costos de transporte y la capacidad de las terminales para recibir los minerales.

La articulación busca aprovechar la infraestructura industrial y portuaria de Santa Fe, al mismo tiempo que San Juan prepara la logística necesaria para una posible etapa de producción a gran escala. El desarrollo de los proyectos requerirá caminos, energía, campamentos, transporte y servicios especializados.

Además de convertirse en una posible vía de salida para las exportaciones, Santa Fe podría aportar empresas proveedoras con experiencia en ingeniería, petróleo, gas, construcción industrial y fabricación de estructuras.

De esta manera, el crecimiento minero de San Juan comienza a generar vínculos productivos fuera de la provincia. La combinación de recursos minerales, capacidad industrial e infraestructura portuaria aparece como una de las alternativas para fortalecer la cadena de valor nacional y mejorar la competitividad logística del sector.