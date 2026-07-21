El cobre subió 1,3% por presión física en China y problemas productivos en Chile

El precio internacional del cobre volvió a avanzar y quedó cerca de sus máximos históricos, impulsado por señales de menor disponibilidad física en China y dificultades productivas en Chile. El contrato de septiembre en Nueva York subió 1,3% y alcanzó los US$6,35 por libra , equivalentes a unos US$14.000 por tonelada.

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En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre a tres meses aumentó 0,6% y llegó a US$13.608 por tonelada . Con este movimiento, el metal acumula ganancias cercanas al 9% durante el año en Londres y superiores al 13% en el mercado estadounidense.

La combinación de precios en alza e inventarios reducidos muestra que, aunque existe cobre almacenado en algunos mercados, el mineral no se encuentra necesariamente disponible en los lugares donde la demanda es más fuerte .

Una de las señales más relevantes llegó desde China , el mayor consumidor mundial de cobre. La prima que pagan los compradores por importar el metal alcanzó los US$100 por tonelada , cuando a fines de enero se ubicaba cerca de los US$20.

Este incremento refleja una mayor competencia para conseguir suministros físicos. Los inventarios de la Bolsa de Shanghái, además, disminuyeron un 20% en apenas una semana, mientras que las existencias de la Bolsa de Metales de Londres descendieron a sus niveles más bajos desde marzo.

Goldman Sachs atribuyó parte de esta tensión a un cambio en el mercado chino. El fortalecimiento de los controles fiscales sobre la compraventa de chatarra habría limitado su circulación y llevado a distintos procesadores a reemplazar ese material por cátodos de cobre refinado.

El precio del cobre avanzó por la reducción de inventarios en China y los problemas de producción registrados en Chile.

El escenario es diferente en Estados Unidos, donde los depósitos vinculados al Comex mantienen inventarios récord. Esta disparidad evidencia una desconexión geográfica en la disponibilidad del cobre, con existencias abundantes en Norteamérica y una mayor necesidad de metal en los centros de consumo asiáticos.

Las interrupciones en Chile redujeron la oferta

A la presión proveniente de China se sumaron los problemas registrados en Chile, país que representa alrededor de una cuarta parte de la producción mundial de cobre.

South32 informó que la producción atribuible a su participación del 45% en la mina Sierra Gorda cayó a 16.000 toneladas durante el trimestre finalizado en junio, frente a las 17.700 toneladas obtenidas en el mismo período del año anterior. La operación había sufrido detenciones temporales por las condiciones climáticas.

Antofagasta Minerals, por su parte, produjo 285.000 toneladas durante el primer semestre de 2026, un 9% menos que un año antes debido al menor rendimiento de Los Pelambres y Centinela. La compañía también reportó un aumento interanual del 23% en sus costos en efectivo antes de créditos por subproductos, principalmente por el encarecimiento del diésel, el ácido sulfúrico y otros insumos.

Las recientes tormentas también obligaron a Codelco a detener temporalmente actividades de superficie en la mina Andina y a suspender embarques desde El Teniente, agregando nuevas preocupaciones sobre el abastecimiento de corto plazo.

Las interrupciones climáticas y la menor producción de algunas compañías chilenas aumentaron la preocupación por la oferta mundial de cobre.

Qué significa la suba para la minería de San Juan

El avance del metal es seguido de cerca por las provincias con potencial cuprífero, entre ellas San Juan. Una cotización elevada puede mejorar las perspectivas económicas de los proyectos, aumentar el interés de los inversores y fortalecer las proyecciones de ingresos futuros.

Sin embargo, el precio por sí solo no garantiza nuevas inversiones. También influyen los costos de construcción, la infraestructura, el acceso a energía, el financiamiento, los plazos regulatorios y la estabilidad económica.

Las acciones de varias compañías mineras también reaccionaron favorablemente. Freeport-McMoRan avanzó 0,6%, Southern Copper subió 1,3%, First Quantum Minerals ganó 1,8% y los títulos de Antofagasta cotizados en Estados Unidos aumentaron 3,8%.

El mercado continuará observando la evolución de los inventarios chinos y la normalización de las operaciones chilenas. Mientras la demanda vinculada con las redes eléctricas y la transición energética se mantiene firme, cualquier nueva interrupción productiva podría sostener la presión alcista sobre el precio del cobre.