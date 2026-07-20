El empleo minero en San Juan alcanzó los 5.579 puestos impulsado por los metalíferos

El sector de la minería metalífera, con el cobre y el oro a la cabeza, concentra la mayor proporción de puestos de trabajo directos en San Juan.

El sector minero en San Juan continúa marcando un pulso ascendente en la generación de mano de obra local. La provincia alcanzó la cifra de 5.579 puestos de trabajo formales y directos, consolidándose como el principal sostén del empleo del rubro en la región de Cuyo y uno de los motores productivos más dinámicos del país.

El crecimiento sostenido responde fundamentalmente al empuje de la minería metalífera, apalancada por los proyectos de oro y plata en explotación y el fuerte avance de las etapas de exploración en los yacimientos de cobre distribuidos en la cordillera sanjuanina.

Metalíferos y no metalíferos: los números del sector El informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, detalla el impacto y la participación de los distintos rubros extractivos y servicios asociados que operan en la provincia:

Minería Metalífera: Se mantiene como el núcleo principal de contratación, explicando la mayor parte de las nóminas registradas y demandando perfiles técnicos, operativos y profesionales de alta calificación.

Rocas de aplicación y no metalíferos: La producción de cales y minerales industriales continúa aportando estabilidad al empleo directo en departamentos caleros como Los Berros (Sarmiento) y Albardón.