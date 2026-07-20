    • 20 de julio de 2026 - 13:52

    El empleo minero en San Juan alcanzó los 5.579 puestos impulsado por los metalíferos

    El sector de la minería metalífera, con el cobre y el oro a la cabeza, concentra la mayor proporción de puestos de trabajo directos en San Juan.

    El empleo minero alcanzó los 5.579 puestos.

    El empleo minero alcanzó los 5.579 puestos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sector minero en San Juan continúa marcando un pulso ascendente en la generación de mano de obra local. La provincia alcanzó la cifra de 5.579 puestos de trabajo formales y directos, consolidándose como el principal sostén del empleo del rubro en la región de Cuyo y uno de los motores productivos más dinámicos del país.

    Leé además

    Renovación del DNI para niños de 5 y 8 años.

    Cómo hacer la renovación obligatoria del DNI para niños de 5 a 8 años en San Juan
    Las Pastillas del Abuelo vuelven a San Juan

    Las Pastillas del Abuelo regresan a San Juan con un esperado show en el Ambrosini

    El crecimiento sostenido responde fundamentalmente al empuje de la minería metalífera, apalancada por los proyectos de oro y plata en explotación y el fuerte avance de las etapas de exploración en los yacimientos de cobre distribuidos en la cordillera sanjuanina.

    Metalíferos y no metalíferos: los números del sector

    El informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, detalla el impacto y la participación de los distintos rubros extractivos y servicios asociados que operan en la provincia:

    Minería Metalífera: Se mantiene como el núcleo principal de contratación, explicando la mayor parte de las nóminas registradas y demandando perfiles técnicos, operativos y profesionales de alta calificación.

    Rocas de aplicación y no metalíferos: La producción de cales y minerales industriales continúa aportando estabilidad al empleo directo en departamentos caleros como Los Berros (Sarmiento) y Albardón.

    Efecto multiplicador: Además de los más de 5.500 empleos directos, las autoridades estiman que la cadena de valor minera genera miles de puestos indirectos en proveedores locales, transporte, metalmecánica, catering y servicios ambientales.

    Inversión y perspectivas para el desarrollo sanjuanino

    La cifra alcanzada posiciona a San Juan con una cuota clave dentro del mapa nacional de la minería. Con el marco de estabilidad y los proyectos cupríferos en carpeta, la provincia proyecta continuar ampliando su demanda laboral en los próximos años, impulsando la capacitación local y el desarrollo de proveedores provinciales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Quini 6

    Cuatro apostadores de San Juan se repartieron más de $14,6 millones en el Quini 6

    En Calingasta asistieron a 600 familias afectadas por el temporal de lluvia y nieve.

    El temporal de nieve y lluvia golpeó fuerte en el interior: Calingasta e Iglesia, los más afectados

    Imagen ilustrativa

    Por primera vez se realizará un Congreso de Astrología en San Juan, ¿cómo ser parte de la experiencia?

    Rutas y caminos de San Juan.

    Vialidad pidió extremar los cuidados al circular por las rutas de San Juan: hay caminos intransitables y sectores con nieve