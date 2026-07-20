    • 20 de julio de 2026 - 18:06

    San Juan se lució en el Nordeste Open de Lucha Olímpica en Misiones

    Con una nutrida delegación de San Juan, consiguieron once podios en el torneo que tuvo luchadores de varias provincias y Paraguay.

    Protagonistas. Los sanjuaninos coparon el Nordeste de Lucha en Misiones con una tremenda actuación en todas las categorías.

    Protagonistas. Los sanjuaninos coparon el Nordeste de Lucha en Misiones con una tremenda actuación en todas las categorías.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El club Guaraní Antonio Franco, en el barrio de Villa Sarita de Posadas, Misiones, fue la sede de la primera edición del Nordeste Open de Lucha Olímpica. El certamen reunió a casi 200 competidores de distintas provincias del país —entre ellas Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego y Misiones— y de la República del Paraguay.

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    La participación local contó con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reafirmando el acompañamiento continuo a los atletas que representan a la provincia en el plano nacional.

    Desde la Subsecretaría de Alto Rendimiento se impulsa de forma sostenida desde 2024 un programa de desarrollo integral de la lucha que busca consolidar el crecimiento de la disciplina en San Juan mediante el respaldo a deportistas, entrenadores y clubes, fortaleciendo la formación competitiva de sus atletas.

    Medallero sanjuanino

    Los atletas provinciales completaron una destacada labor subiéndose al podio en múltiples modalidades:

    Kiara Ozán: 1° puesto (58 kg libre femenina)

    Anabella Valle: 1° puesto (Hasta 69 kg)

    Abril Mendoza: 1° puesto (Hasta 48 kg libre femenina)

    Santiago Reynoso: 1° puesto (Hasta 65 kg)

    Rocío Flores: 1° puesto (Hasta 46 kg libre femenina)

    Axel Palacios: 2° puesto (Estilo libre 74 kg)

    Mateo Valle: 2° puesto (Estilo Greco hasta 86 kg)

    Milena Jofré: 2° puesto (Estilo libre femenina hasta 69 kg)

    Luisana Guevara: 2° puesto (Hasta 58 kg)

    Lautaro Heredia: 2° puesto (Hasta 61 kg estilo Greco)

    Ignacio Jaime: 3° puesto (Hasta 65 kg libre masculino)

    Instituciones representativas

    San Juan estuvo representada por tres instituciones claves en la promoción y desarrollo de esta disciplina a nivel provincial:Asociación Unidos por las Artes Marciales y Deportes de Combate – Club Fighter Santa Lucía, dirigida por los profesores Liliana Alaniz y Alberto Durán.Escuela Camino Libre (Departamento Sarmiento), conducida por el profesor Marcelino Romero.Asociación Sanjuanina de Lucha – CDK Rawson, a cargo del profesor Diego Valle.

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