San Juan se lució en el Nordeste Open de Lucha Olímpica en Misiones

Con una nutrida delegación de San Juan, consiguieron once podios en el torneo que tuvo luchadores de varias provincias y Paraguay.

Protagonistas. Los sanjuaninos coparon el Nordeste de Lucha en Misiones con una tremenda actuación en todas las categorías.

El club Guaraní Antonio Franco, en el barrio de Villa Sarita de Posadas, Misiones, fue la sede de la primera edición del Nordeste Open de Lucha Olímpica. El certamen reunió a casi 200 competidores de distintas provincias del país —entre ellas Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego y Misiones— y de la República del Paraguay.

La participación local contó con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reafirmando el acompañamiento continuo a los atletas que representan a la provincia en el plano nacional.

Desde la Subsecretaría de Alto Rendimiento se impulsa de forma sostenida desde 2024 un programa de desarrollo integral de la lucha que busca consolidar el crecimiento de la disciplina en San Juan mediante el respaldo a deportistas, entrenadores y clubes, fortaleciendo la formación competitiva de sus atletas.

Medallero sanjuanino Los atletas provinciales completaron una destacada labor subiéndose al podio en múltiples modalidades:

Kiara Ozán: 1° puesto (58 kg libre femenina)