Cómo hacer la renovación obligatoria del DNI para niños de 5 a 8 años en San Juan

El Registro Civil de San Juan recordó a los padres y tutores que entre los 5 y los 8 años de edad es obligatorio realizar la primera actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los niños.
El trámite de la renovación del DNI es fundamental para la actualización de la identificación escolar y la base de datos nacional.
El Registro Civil de San Juan recordó a los padres y tutores que entre los 5 y los 8 años de edad es obligatorio realizar la primera actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los niños.
Se trata de un trámite clave para adecuar la foto, firma e impresión dactilar del menor, indispensables para inscripciones escolares, viajes e identificaciones sanitarias.
Presencia de un adulto: el menor debe ir acompañado por uno de sus progenitores o un representante legal (quien debe presentar su DNI vigente).
Documentación legal (si aplica): en caso de ser tutor o representante legal, se debe presentar el oficio judicial, testimonio de tutela o el documento que acredite la guarda provisoria con fines de adopción.
Partida de nacimiento: es obligatorio presentar la partida de nacimiento actualizada del menor.
Se solicita el turno: el interesado puede pedirlo de forma online a través del turnero en la página web oficial del Registro Civil de San Juan, o de manera más directa mediante el chatbot CIDI por WhatsApp al 264 459-2201.
Se asiste a la delegación: el ciudadano se presenta el día y la hora asignada en la oficina elegida. Allí se le toman los datos personales, la foto, la huella y la firma al menor.
Se recibe el documento: el DNI es emitido por el RENAPER y llega por correo directamente al domicilio declarado. Para recibirlo, se debe mostrar el comprobante del trámite. Si el correo no encuentra a nadie, el interesado debe ir a retirarlo con ese mismo comprobante a la delegación donde inició la gestión.
DNI Regular: Tiene un valor de $10.000. Se abona a través de un link de pago que emite el operador en el mismo momento de realizar el trámite.
DNI Exprés: Si se necesita con urgencia, el costo es de $26.000 y se entrega en un plazo de entre 5 y 7 días hábiles.