    • 20 de julio de 2026 - 14:11

    Cómo hacer la renovación obligatoria del DNI para niños de 5 a 8 años en San Juan

    El trámite de la renovación del DNI es fundamental para la actualización de la identificación escolar y la base de datos nacional.

    Renovación del DNI para niños de 5 y 8 años.

    Renovación del DNI para niños de 5 y 8 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Registro Civil de San Juan recordó a los padres y tutores que entre los 5 y los 8 años de edad es obligatorio realizar la primera actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los niños.

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    Se trata de un trámite clave para adecuar la foto, firma e impresión dactilar del menor, indispensables para inscripciones escolares, viajes e identificaciones sanitarias.

    Requisitos obligatorios

    Presencia de un adulto: el menor debe ir acompañado por uno de sus progenitores o un representante legal (quien debe presentar su DNI vigente).

    Documentación legal (si aplica): en caso de ser tutor o representante legal, se debe presentar el oficio judicial, testimonio de tutela o el documento que acredite la guarda provisoria con fines de adopción.

    Partida de nacimiento: es obligatorio presentar la partida de nacimiento actualizada del menor.

    Paso a paso: cómo se solicita el turno y se tramita

    Se solicita el turno: el interesado puede pedirlo de forma online a través del turnero en la página web oficial del Registro Civil de San Juan, o de manera más directa mediante el chatbot CIDI por WhatsApp al 264 459-2201.

    Se asiste a la delegación: el ciudadano se presenta el día y la hora asignada en la oficina elegida. Allí se le toman los datos personales, la foto, la huella y la firma al menor.

    Se recibe el documento: el DNI es emitido por el RENAPER y llega por correo directamente al domicilio declarado. Para recibirlo, se debe mostrar el comprobante del trámite. Si el correo no encuentra a nadie, el interesado debe ir a retirarlo con ese mismo comprobante a la delegación donde inició la gestión.

    Costos y opciones de pago

    DNI Regular: Tiene un valor de $10.000. Se abona a través de un link de pago que emite el operador en el mismo momento de realizar el trámite.

    DNI Exprés: Si se necesita con urgencia, el costo es de $26.000 y se entrega en un plazo de entre 5 y 7 días hábiles.

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