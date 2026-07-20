Cómo hacer la renovación obligatoria del DNI para niños de 5 a 8 años en San Juan

El Registro Civil de San Juan recordó a los padres y tutores que entre los 5 y los 8 años de edad es obligatorio realizar la primera actualización del Documento Nacional de Identidad ( DNI) de los niños.

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Se trata de un trámite clave para adecuar la foto, firma e impresión dactilar del menor, indispensables para inscripciones escolares, viajes e identificaciones sanitarias.

Presencia de un adulto: el menor debe ir acompañado por uno de sus progenitores o un representante legal (quien debe presentar su DNI vigente).

Documentación legal (si aplica): en caso de ser tutor o representante legal, se debe presentar el oficio judicial, testimonio de tutela o el documento que acredite la guarda provisoria con fines de adopción.

Paso a paso: cómo se solicita el turno y se tramita

Se solicita el turno: el interesado puede pedirlo de forma online a través del turnero en la página web oficial del Registro Civil de San Juan, o de manera más directa mediante el chatbot CIDI por WhatsApp al 264 459-2201.

Se asiste a la delegación: el ciudadano se presenta el día y la hora asignada en la oficina elegida. Allí se le toman los datos personales, la foto, la huella y la firma al menor.

Se recibe el documento: el DNI es emitido por el RENAPER y llega por correo directamente al domicilio declarado. Para recibirlo, se debe mostrar el comprobante del trámite. Si el correo no encuentra a nadie, el interesado debe ir a retirarlo con ese mismo comprobante a la delegación donde inició la gestión.

Costos y opciones de pago

DNI Regular: Tiene un valor de $10.000. Se abona a través de un link de pago que emite el operador en el mismo momento de realizar el trámite.

DNI Exprés: Si se necesita con urgencia, el costo es de $26.000 y se entrega en un plazo de entre 5 y 7 días hábiles.