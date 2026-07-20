Valle Fértil alcanzó el 90% de ocupación y Calingasta el 80% en una semana turística que dejó más de $2.655 millones

San Juan mantiene una buena temporada invernal. Esta semana, nuevamente los protagonistas fueron Valle Fértil, que alcanzó un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana, y Calingasta, que llegó al 80%, consolidándose como los destinos más elegidos de la provincia.

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El cierre del fin de semana permitió redondear una segunda semana de vacaciones de invierno con altos niveles de ocupación en los departamentos turísticos. También Iglesia mostró un importante movimiento, con un 70% de ocupación. En Iglesia la ocupación fue del 65%, y 30% en Jáchal.

Según las estimaciones oficiales, considerando una estadía promedio de tres noches y un gasto diario de $130.435 por persona, el movimiento turístico generó un impacto económico de $2.655.004.425 para la provincia.

Los datos del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, también revelan que el 96% de los visitantes fueron turistas nacionales, mientras que el 4% llegó desde el exterior, principalmente de Chile, Venezuela y España.

Entre los turistas argentinos, la mayor cantidad arribó desde la provincia de Buenos Aires (53,8%), seguida por Chaco y Córdoba (7,7% cada una), Neuquén (5,2%), La Pampa (5%) , además de visitantes provenientes de Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Salta y Misiones.

Respecto al perfil del visitante, predominó el viaje en grupos de cinco personas, con estadías de entre una y cinco noches, aunque también hubo turistas que permanecieron una semana o más.

Desde el sector turístico destacaron que el inicio escalonado de las vacaciones de invierno en el país, sumado a eventos como la Semana de Las Panteras, la Fiesta del Chivo y la agenda de actividades organizada por la Provincia y los municipios, fueron determinantes para alcanzar estos niveles de ocupación y generar un importante movimiento económico en San Juan.