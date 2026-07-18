    • 18 de julio de 2026 - 13:09

    El Festival Provincial del Chivo celebró 21 ediciones de tradición, sabor y encuentro

    Con un excelente marco de público y las parrillas a pleno, se concretó en La Majadita una nueva edición de la fiesta tradicional de Valle Fértil.

    Fiesta del Chivo. Fotos Daniel Arias - Diario de Cuyo.

    Fiesta del Chivo. Fotos Daniel Arias - Diario de Cuyo.

    Foto:

    Por Celeste Roco Navea

    Este sábado 18 de julio el Predio Social, Cultural y Deportivo "Oscar Luis" se vistió de gala para recibir una nueva edición del Festival Provincial del Chivo. Así, aquella fiesta que tuvo sus primeros encuentros dentro de una pileta en 2004 y que pasó por distintos escenarios volvió nuevamente a convocar a miles de personas en La Majadita.

    Leé además

    José Molina en el Festival Provincial del Chivo. 

    José Molina y la última gran hazaña: tras 15 años, se despide de la parrilla del Festival Provincial del Chivo
    Fiesta Provincial del Chivo 2026. La Majadita, Valle Fértil.

    Las mejores postales del 21° Festival Provincial de Chivo

    La actividad en el predio inició cuando aún reinaba la noche y el frío se sentía en la piel. El equipo de asadores comandados por José Molina comenzó con el fuego sobre las 4:30 de la madrugada. El desafío estaba ante ellos: poner en parrilla poco más de 100 chivos que luego serían degustados por los miles de sanjuaninos, turistas y vecinos del departamento que fueron llegando con el paso de las horas.

    Tadeo Fernández, parte del comité organizador compartió con DIARIO DE CUYO el orgullo que significa para la comunidad de La Majadita poder concretar otra edición de la fiesta. "Somos conscientes que hay una situación general a nivel país de merma de presencia en distintos eventos, pero también somos positivos con este festival porque ya hemos pasado momentos en dónde decayó y lo hemos podido reflotar con la comunidad", destacó el joven.

    Alrededor de las 11 de la mañana comenzaron a llegar las primeras familias con mate, mientras en el escenario se culminaba con las pruebas de sonido de los distintos artistas que fueron los responsables de ponerle todo el ritmo a la jornada. De acuerdo a las estimaciones de la organización, se calcula que la actual edición estará acompañada por unas 3.000 personas, pero no descartan que sean más, teniendo en cuenta las consultas recibidas de turistas que llegaron hasta Valle Fértil desde el sur, Salta, Buenos Aires y otras provincias del país.

    Luego del izamiento de la bandera, comenzó la actividad en el escenario, con la conducción de Jorge Pascual Recabarren, Américo Rivero y Jorge Castro, quienes entre saludos y charla distendida le fueron dando paso a los distintos artistas. El número central quedó en mano de Los Mellizos Díaz y en la previa estuvieron Los Puebleros Riojanos, Resolana, Voces de la Cumbre, Tres para el Canto, Voces de Astica, Renovados y Hugo Fernández. El color y el movimiento lo aportaron las academias de danzas folclóricas Riquezas Mías y Rincón Cuyano.

    Si el clima acompaña y de no mediar contratiempos se espera que el festival se extienda hasta entrada la noche. "Antes de que termine puedo decir que estoy totalmente satisfecho", sintetizó Fernández, transmitiendo la misma emoción que comparte toda una comunidad que una vez más pudo concretar un evento que pone en valor la identidad y la tradición vallista.

    Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Las máquinas comenzaron a trabajar sobre la calzada sur de avenida Benavídez, desde calle Salta en dirección oeste.

    Comenzó la repavimentación de avenida Benavídez: qué tramo está intervenido y cómo son los cortes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Hospital Rawson. Foto: gentileza.

    Un helicóptero sanitario trasladó de urgencia a una bebé recién nacida en Jáchal hasta el Hospital Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El concurso busca reflejar el amor, el cuidado y el acompañamiento que hacen posible la lactancia materna en la vida cotidiana.

    San Juan lanzó un concurso de fotografía sobre lactancia materna: quiénes pueden participar y hasta cuándo hay tiempo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Grandes montículos de nieve se formaron junto a las instalaciones y cubrieron buena parte de los caminos internos.

    Así quedó Veladero tras el fuerte temporal: vehículos cubiertos y enormes acumulaciones de nieve

    Por Redacción Diario de Cuyo