El Festival Provincial del Chivo celebró 21 ediciones de tradición, sabor y encuentro

Con un excelente marco de público y las parrillas a pleno, se concretó en La Majadita una nueva edición de la fiesta tradicional de Valle Fértil.

Este sábado 18 de julio el Predio Social, Cultural y Deportivo "Oscar Luis" se vistió de gala para recibir una nueva edición del Festival Provincial del Chivo. Así, aquella fiesta que tuvo sus primeros encuentros dentro de una pileta en 2004 y que pasó por distintos escenarios volvió nuevamente a convocar a miles de personas en La Majadita.

La actividad en el predio inició cuando aún reinaba la noche y el frío se sentía en la piel. El equipo de asadores comandados por José Molina comenzó con el fuego sobre las 4:30 de la madrugada. El desafío estaba ante ellos: poner en parrilla poco más de 100 chivos que luego serían degustados por los miles de sanjuaninos, turistas y vecinos del departamento que fueron llegando con el paso de las horas.

Tadeo Fernández, parte del comité organizador compartió con DIARIO DE CUYO el orgullo que significa para la comunidad de La Majadita poder concretar otra edición de la fiesta. "Somos conscientes que hay una situación general a nivel país de merma de presencia en distintos eventos, pero también somos positivos con este festival porque ya hemos pasado momentos en dónde decayó y lo hemos podido reflotar con la comunidad", destacó el joven.

Alrededor de las 11 de la mañana comenzaron a llegar las primeras familias con mate, mientras en el escenario se culminaba con las pruebas de sonido de los distintos artistas que fueron los responsables de ponerle todo el ritmo a la jornada. De acuerdo a las estimaciones de la organización, se calcula que la actual edición estará acompañada por unas 3.000 personas, pero no descartan que sean más, teniendo en cuenta las consultas recibidas de turistas que llegaron hasta Valle Fértil desde el sur, Salta, Buenos Aires y otras provincias del país.

Luego del izamiento de la bandera, comenzó la actividad en el escenario, con la conducción de Jorge Pascual Recabarren, Américo Rivero y Jorge Castro, quienes entre saludos y charla distendida le fueron dando paso a los distintos artistas. El número central quedó en mano de Los Mellizos Díaz y en la previa estuvieron Los Puebleros Riojanos, Resolana, Voces de la Cumbre, Tres para el Canto, Voces de Astica, Renovados y Hugo Fernández. El color y el movimiento lo aportaron las academias de danzas folclóricas Riquezas Mías y Rincón Cuyano.