Comenzó la repavimentación de avenida Benavídez: qué tramo está intervenido y cómo son los cortes

El Gobierno provincial puso en marcha la primera etapa de la repavimentación de avenida Benavídez , una obra destinada a recuperar uno de los corredores más transitados del Gran San Juan.

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Las máquinas ya trabajan sobre el tramo comprendido entre calle Salta y Bonduel , con una extensión aproximada de 3,3 kilómetros . La intervención es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

Las primeras tareas se concentran sobre la calzada sur , correspondiente al sector de Capital. El frente avanza progresivamente desde calle Salta en dirección a calle Maradona.

Antes de colocar la carpeta asfáltica se realizan trabajos sobre las zonas deterioradas de la calzada. Posteriormente se aplica una nueva capa de pavimento, con un sistema de frentes dinámicos similar al utilizado en avenida Libertador Este.

La obra forma parte de la Etapa 21 del Programa de Conservación Vial y se financia íntegramente con recursos de la Provincia.

Cortes y desvíos en avenida Benavídez

Debido al movimiento de maquinaria pesada y operarios, se implementaron cortes y desvíos que pueden modificarse conforme avance la obra.

Actualmente:

Se puede circular desde calle Salta hacia el oeste hasta las inmediaciones de una estación de servicio de GNC.

Desde ese sector, la calzada permanece cortada en dirección oeste.

Se recomienda utilizar calles alternativas y circular con precaución.

Los cortes serán dinámicos y se trasladarán junto con el frente de trabajo.

Por el momento no se informó una fecha precisa para la finalización de esta primera etapa.

Un corredor clave para el Gran San Juan

Avenida Benavídez conecta sectores de Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, además de cruzarse con la Ruta Nacional 40. Por allí circulan diariamente vehículos particulares, colectivos y transportes relacionados con distintas actividades productivas y comerciales.

La intervención busca mejorar el estado de la calzada, reducir los sectores con baches y brindar mejores condiciones de circulación en una arteria fundamental para la conexión entre departamentos.