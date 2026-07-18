    • 18 de julio de 2026 - 11:29

    San Juan lanzó un concurso de fotografía sobre lactancia materna: quiénes pueden participar y hasta cuándo hay tiempo

    El concurso “Fortalecer lo que funciona” está abierto a toda la comunidad. Las imágenes podrán enviarse hasta el 29 de julio y deberán preservar la identidad de las familias.

    El concurso busca reflejar el amor, el cuidado y el acompañamiento que hacen posible la lactancia materna en la vida cotidiana.

    El concurso busca reflejar el amor, el cuidado y el acompañamiento que hacen posible la lactancia materna en la vida cotidiana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una fotografía puede guardar un instante, pero también contar una historia de amor, cuidado y acompañamiento. Con esa premisa, el Ministerio de Salud de San Juan lanzó un concurso destinado a visibilizar los vínculos que hacen posible la lactancia materna en la vida cotidiana.

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    La convocatoria se desarrolla como antesala de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemorará del 1 al 7 de agosto bajo el lema “Fortalecer lo que funciona”. Podrán participar madres, padres, familias, personas cuidadoras, integrantes de equipos de salud y vecinos de toda la provincia.

    Imágenes que cuenten una historia sin mostrar rostros

    La propuesta no busca solamente retratar el momento de amamantar, sino también reflejar el entorno que sostiene esa experiencia: una mano que acompaña, un abrazo, una mirada o aquellos pequeños gestos que forman parte de la crianza.

    Para proteger la intimidad de las personas retratadas, las fotografías no deberán mostrar rostros ni otros elementos que permitan identificar a la madre, al bebé o a quienes aparezcan en la escena. Además, las imágenes deberán ser originales.

    Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías, contemplando una imagen vertical y otra horizontal.

    Cómo participar del concurso

    Las fotografías deberán enviarse al correo electrónico [email protected], con el asunto: “Concurso de Fotografía fortalecer lo que funciona”.

    En el mensaje se deberá incluir:

    • Nombre y apellido.
    • Número de teléfono.
    • Una descripción de la imagen de hasta tres líneas.

    La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el 29 de julio.

    Premios y una exposición en el Centro Cívico

    Un jurado seleccionará las dos mejores fotografías, cuyos autores recibirán premios durante la Feria Comunitaria de la Lactancia Materna.

    La entrega se realizará el 3 de agosto, a las 10, en el hall central de la planta baja del Centro Cívico. Para acceder al reconocimiento, las personas ganadoras deberán estar presentes durante la actividad.

    Las imágenes distinguidas también integrarán una exposición abierta al público durante las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

    La iniciativa busca recordar que amamantar no es una experiencia que dependa únicamente de una madre y su bebé: el acompañamiento familiar, comunitario y sanitario también cumple un papel esencial.

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