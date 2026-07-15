    • 15 de julio de 2026 - 12:03

    Para amantes de la fotografía: lanzan un concurso para retratar la belleza del Parque de la Biodiversidad

    El Parque de la Biodiversidad, abrió una atractiva convocatoria para los apasionados de la fotografía.

    Parque de la Biodiversidad.

    Parque de la Biodiversidad.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Secretaría de Ambiente de la provincia lanzó oficialmente el concurso de fotografía "Miradas del Parque", una iniciativa que invita a la comunidad a redescubrir y plasmar en imágenes la riqueza natural que alberga este predio ubicado en el departamento Rivadavia.

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    El objetivo del certamen no es solo artístico, sino también de concientización: se busca promover la valoración de la biodiversidad local, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural que caracteriza a nuestra provincia a través del ojo de los sanjuaninos.

    ¿Quiénes pueden participar y cuáles son las categorías?

    La convocatoria es amplia y busca que nadie se quede afuera. El concurso está dividido para que puedan competir en igualdad de condiciones tanto quienes dan sus primeros pasos como los que ya tienen trayectoria:

    • Categoría Aficionados: Pensada para entusiastas, estudiantes, vecinos y público en general que utilicen cámaras hogareñas o incluso la cámara de sus teléfonos celulares.
    • Categoría Profesionales: Destinada a fotógrafos independientes, trabajadores de prensa y profesionales de la imagen con equipos de nivel intermedio o avanzado.

    Las temáticas del concurso:

    Las obras fotográficas deberán hacer foco exclusivamente en el entorno del Parque de la Biodiversidad, abarcando:

    • Flora y fauna: Especies nativas y exóticas, aves, plantas y la interacción de la vida silvestre.
    • Paisajes del parque: Capturas de las lagunas, los senderos, el arbolado y los rincones más icónicos del predio.
    • El ser humano y la naturaleza: La interacción de los visitantes con el entorno natural del parque.

    Cómo inscribirse y presentar los trabajos

    El concurso ya se encuentra en marcha y los interesados tendrán tiempo de recorrer el parque y capturar sus mejores postales durante las próximas semanas.

    Para participar, los interesados deben tener en cuenta las siguientes pautas:

    • Visita al parque: Las fotos deben ser tomadas dentro de las instalaciones del Parque de la Biodiversidad (Ruta del Sol, Rivadavia).
    • Envío de material: Las bases, condiciones y el formulario de inscripción están disponibles de manera digital a través de los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente de San Juan.
    • Evaluación: Un jurado compuesto por fotógrafos destacados y especialistas en medio ambiente evaluará la originalidad, calidad técnica y el mensaje ecológico de cada obra. Habrá importantes premios y las fotos seleccionadas formarán parte de una muestra especial.

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