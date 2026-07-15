Para amantes de la fotografía: lanzan un concurso para retratar la belleza del Parque de la Biodiversidad

El Parque de la Biodiversidad, abrió una atractiva convocatoria para los apasionados de la fotografía.

La Secretaría de Ambiente de la provincia lanzó oficialmente el concurso de fotografía "Miradas del Parque", una iniciativa que invita a la comunidad a redescubrir y plasmar en imágenes la riqueza natural que alberga este predio ubicado en el departamento Rivadavia.

El objetivo del certamen no es solo artístico, sino también de concientización: se busca promover la valoración de la biodiversidad local, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural que caracteriza a nuestra provincia a través del ojo de los sanjuaninos.

¿Quiénes pueden participar y cuáles son las categorías? La convocatoria es amplia y busca que nadie se quede afuera. El concurso está dividido para que puedan competir en igualdad de condiciones tanto quienes dan sus primeros pasos como los que ya tienen trayectoria:

Categoría Aficionados: Pensada para entusiastas, estudiantes, vecinos y público en general que utilicen cámaras hogareñas o incluso la cámara de sus teléfonos celulares.

Categoría Profesionales: Destinada a fotógrafos independientes, trabajadores de prensa y profesionales de la imagen con equipos de nivel intermedio o avanzado. Las temáticas del concurso: Las obras fotográficas deberán hacer foco exclusivamente en el entorno del Parque de la Biodiversidad, abarcando:

Flora y fauna: Especies nativas y exóticas, aves, plantas y la interacción de la vida silvestre.

Paisajes del parque: Capturas de las lagunas, los senderos, el arbolado y los rincones más icónicos del predio.

El ser humano y la naturaleza: La interacción de los visitantes con el entorno natural del parque. Cómo inscribirse y presentar los trabajos El concurso ya se encuentra en marcha y los interesados tendrán tiempo de recorrer el parque y capturar sus mejores postales durante las próximas semanas.